Beelden ‘geheime’ meeting: Barcelona praat drie uur lang met nieuw doelwit

Donderdag, 31 maart 2022 om 18:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

Barcelona onderneemt een serieuze poging om Antonio Rüdiger binnen te halen, zo meldt Sky Sports. Daar is ook bewijs voor, want Sahr Senesie, de halfbroer en zaakwaarnemer van de 29-jarige verdediger van Chelsea, had vorige week zondag een geheime ontmoeting met een delegatie van Barcelona. Volgens transferexpert Gerard Romero verliep de meeting 'zeer positief'.

Op de beelden is te zien dat de agent van Rüdiger met een koffer en tas in zijn handen naar binnen gaat in een hotel in Barcelona. Even later worden ook technisch directeur Mateu Alemany en technisch adviseur Jordi Cruijff afgezet. "Voor een geheime ontmoeting, die niet meer zo geheim is, of wel?", knipoogt de presentator van Sky Sports, die toevoegt dat binnen liefst drie uur gesproken werd.

Is Antonio Rüdiger on his way to Barcelona at the end of the season? ?? pic.twitter.com/7DcRbX6GtL — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 31, 2022

Rüdiger heeft de topclubs over het uitzoeken, zo is al langer duidelijk. Eerder meldde het Britse sportkanaal al dat de Duitser ook luistert naar de voorstellen van Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus. Een nieuw contract bij Chelsea is onwaarschijnlijk, maar nog altijd niet uitgesloten. Rüdiger wil volgens Engelse media een enorme salarisverhoging, waar Chelsea al voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne niet aan wilde voldoen. Nu de club zwaar hinder ondervindt van de sancties jegens eigenaar Roman Abramovich, is de kans daarop nog kleiner geworden.

Rüdiger staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Chelsea, dat hem voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma. De 49-voudig international voegde sindsdien een Champions League, een Europa League, een Europese Super Cup en een FA Cup toe aan zijn palmares en kan zeker sinds de komst van landgenoot Thomas Tuchel als manager in het algemeen rekenen op een basisplaats. Chelsea stelde afgelopen zomer de contractverlenging van Rüdiger boven de komst van Raphaël Varane, die uiteindelijk door Manchester United werd overgenomen van Real Madrid.

Barcelona heeft inmiddels twee transfervrije versterkingen binnen, zo bevestigde Joan Laporta deze week publiekelijk. Het gaat om Andreas Christensen (Chelsea) en Franck Kessié (AC Milan). Barça zat ook achter de bijna transfervrije César Azpilicueta aan, maar de rechtsback van Chelsea zag zijn aflopende verbintenis automatisch verlengd worden naar medio 2023 vanwege het spelen van een minimumaantal wedstrijden dat in zijn contract stond. Met Noussair Mazraoui zijn de onderhandelingen nog wél in volle gang. De transfervrije rechtsachter van Ajax heeft de clubs voor het uitzoeken en kan ook naar Bayern München, AC Milan, Borussia Dortmund.