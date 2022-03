‘Ik kon niet werken met Ronald Koeman, hij was respectloos naar mij toe’

Donderdag, 31 maart 2022 om 18:38

Miralem Pjanic denkt dat Barcelona-voorzitter Joan Laporta de goede keuze heeft gemaakt door Ronald Koeman de laan uit te sturen en Xavi aan te stellen, zo vertelt hij in een interview met La Gazzetta dello Sport. De middenvelder, die door de Catalanen verhuurd is aan Besiktas, betuigt Koeman van een gebrek aan respect in zijn tijd bij Barcelona en prijst opvolger Xavi.

Pjanic kwam in de zomer van 2020 bij Barcelona terecht na een ruildeal met Juventus die Arthur de omgekeerde weg op stuurde. Het lukte hem echter nooit om te aarden in Barcelona. De Bosniër lijkt wel te weten wat daar de reden voor was: “Ik kon niet werken met Koeman, hij was respectloos naar mij toe. Ik denk dat Laporta echt een geweldige beslissing heeft genomen door Xavi in dienst te nemen. Nu is de groep sterk en verenigd en weet iedereen wat hun taak is.” Het is niet de eerste keer dat Pjanic zich negatief uitspreekt over Koeman, daar hij eerder liet optekenen dat Barcelona 'een duidelijke leider miste' en dat hij nooit een fatsoenlijk gesprek met de Nederlandse trainer voerde.

Onder Koeman speelde Pjanic vorig seizoen nog dertig officiële wedstrijden, waarvan dertien als basisspeler. Door het conflict met Koeman moest Pjanic afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij wilde graag terug naar zijn oude club Juventus, maar die overgang ging niet door. “Er was een aantal keer contact met Juventus, maar uiteindelijk ging het om financiële redenen niet door. Het ging mij persoonlijk niet om het geld. Ik wil graag belangrijk zijn in een project en de Scudetto winnen. Ik heb honger, ervaring, bijna 700 wedstrijden gespeeld in mijn carrière. Ik kan op grote doelen mikken, niet?"

"Daarnaast heb ik eerder geweldig samengewerkt met Allegri, ik respecteer hem als coach en nog meer als man. Het zou gek voelen voor mij om hem te bekritiseren. Ik denk dat hij de juiste persoon is voor Juventus en de resultaten laten zien dat hij het goed doet", gaat Pjanic verder. Uiteindelijk maakte de middenvelder op huurbasis de overstap naar Besiktas, voor wie hij tot dusver 22 officiële wedstrijden speelde. De 31-jarige middenvelder bezet met zijn club de achtste positie op de ranglijst in de Süper Lig.

De voormalig speler van AS Roma en Juventus mist Italië nog altijd, ondanks dat Pjanic gelukkig is in Istanbul. “Istanbul is zo mooi, behalve het verkeer. Maar ik ben Italië niet uit het oog verloren, het is mijn tweede thuis. Ik mis het en eerlijk gezegd zou ik graag terugkeren. De uitschakeling op van Italië voor het WK-ticket tegen Noord-Macedonië raakte me alsof ik een Italiaan ben.”