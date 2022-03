Real Madrid was voor Carlo Ancelotti eigenlijk al rond met andere kandidaat

Donderdag, 31 maart 2022 om 18:17

Massimiliano Allegri stond afgelopen zomer op het punt om aan de slag te gaan bij Real Madrid, zo geeft hij te kennen in gesprek met GQ Italia. De Italiaanse oefenmeester had al getekend bij de Koninklijke, maar bedacht zich op het laatste moment door een aanbieding van Juventus, waar hij eerder tussen 2014 en 2019 al aan het roer stond. De kans om weer aan de slag te gaan bij zijn oude club prefereerde hij boven een verhuizing naar Madrid, aldus Allegri.

"Ik had vorige zomer al bij Real Madrid getekend, maar toen nam Juventus contact met mij op. Ik heb toen Florentino Pérez gebeld om hem te vertellen dat ik niet zou gaan omdat ik voor Juventus had gekozen. Hij bedankte me. Toen Real me in mei benaderde, twijfelde ik niet. Maar toen Juventus kwam besloot ik terug te keren omdat ik een sterke band heb met de club en de eigenaren, maar ook om dichter bij mijn zoon te blijven, die met zijn moeder in Turijn woont. Ik ben graag dicht bij mijn dierbaren.”

Allegri werd in 2019 juist weggestuurd bij la Vecchia Signora, ondanks dat hij elf trofeeën binnensleepte in vijf seizoenen. Periodes onder Maurizio Sarri en Andrea Pirlo waren echter niet zo succesvol als dat de club had gedacht, waardoor voorzitter Andrea Agnelli weer bij Allegri uitkwam afgelopen zomer. “Ik had eerder kunnen terugkeren, maar dat heb ik om persoonlijke redenen niet gedaan. Mijn moeder stierf in 2018, dus ik wilde niet te ver weg gaan. Ik bleef dicht bij mijn zoon Giorgio en mijn vader, die zwaar getroffen was door de dood van mijn moeder. Afgelopen zomer was het juiste moment voor mij om terug te keren”, aldus Allegri.

Spijt heeft de Italiaan niet van zijn keuze: "Het zou professioneel geweldig zijn geweest: AC Milan , Juventus en Real Madrid. Maar je kunt niet alles hebben in het leven. Ik ben er trots op dat ik Milan vier jaar heb gecoacht en nu bij Juventus ben. Ik heb Real Madrid twee keer afgewezen. De eerste keer was terwijl ik in gesprek was om te verlengen bij Juventus. Ik vertelde Florentino dat ik mijn woord al aan Agnelli had gegeven. De tweede keer was dus afgelopen zomer."

Allegri kende met Juventus een moeizame seizoensstart na het vertrek van Cristiano Ronaldo in augustus, maar lijkt het lek boven water te hebben. De ploeg uit Turijn is sinds het begin van dit jaar het beste team in de Serie A en is de laatste zestien competitieduels ongeslagen. Met 59 verzamelde punten bedraagt de achterstand op koploper AC Milan 7 punten, met nog 8 duels op het programma. Juventus treft zondagavond in een kraker Internazionale, dat met een wedstrijd minder één punt boven i Bianconeri te vinden is op de ranglijst.