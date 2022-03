ADO Den Haag haalt Braziliaan met rijke ervaring weg uit Oekraïne

Donderdag, 31 maart 2022 om 17:12 • Chris Meijer • Laatste update: 17:18

ADO Den Haag heeft zich tot het einde van het seizoen versterkt met Felipe Pires. De 26-jarige vleugelaanvaller komt per direct over van het Oekraïense SK Dnipro-1. Door de oorlog in Oekraïne hebben spelers uit de Russische en Oekraïense competitie de mogelijkheid gekregen om het seizoen elders af te kunnen maken.

Pires heeft gebruik gemaakt van die mogelijkheid door bij de dertiende club in zijn carrière neer te strijken. De vleugelaanvaller is opgeleid door Red Bull Brasil, waardoor RB Leipzig, FC Liefering (de satellietclub van Red Bull Salzburg) en Red Bull Salzburg zijn eerste clubs in Europa waren. TSG 1899 Hoffenheim telde in 2015 een miljoen euro neer om hem weg te halen uit Salzburg, maar hij zou nooit een officiële wedstrijd spelen in de hoofdmacht van de Bundesliga-club.

Hoffenheim verhuurde Pires maar liefst vijf keer: aan FSV Frankfurt, Austria Wien, Palmeiras, Fortaleza en HNK Rijeka. Anderhalf jaar geleden liet Pires Hoffenheim definitief achter zich voor een dienstverband bij Moreirense. Zijn periode in Portugal bleef beperkt tot iets meer dan een jaar, want in februari streek hij neer bij Dnipro. Kort daarna brak de oorlog in Oekraïne uit, waardoor hij nog geen enkele wedstrijd speelde bij de club waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2025.

Bij ADO moet Pires zijn steentje bijdragen in de jacht op promotie naar de Eredivisie. De ploeg van interim-trainer Giovanni Franken bezet momenteel de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar weet zich door het winnen van de eerste periodetitel reeds verzekerd van deelname aan de play-offs. Na FC Utrecht (Pontus Almqvist) en Feyenoord (Valentin Cojocaru) is ADO de derde club die profiteert van de huidige regelgeving voor spelers uit de Russische en Oekraïense competitie.