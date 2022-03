PSV lijkt zich met lichten van optie te verzekeren van transfersom

Donderdag, 31 maart 2022 om 16:42

PSV heeft de eenzijdige optie in het aflopende contract van Michal Sadílek gelicht, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Daardoor ligt de momenteel aan FC Twente verhuurde middenvelder nu tot medio 2023 vast in Eindhoven. Het is echter nog maar de vraag of Sadílek nog gaat terugkeren bij PSV, aangezien FC Twente een optie tot koop heeft.

Met het lichten van de optie in zijn aflopende contract lijkt PSV zich te hebben verzekerd van een transfersom, aangezien Sadílek anders komende zomer transfervrij had kunnen vertrekken. De middenvelder laat dit seizoen een goede indruk achter bij FC Twente, waar hij basisspeler is. Sadílek speelde voorlopig 26 wedstrijden voor de Tukkers, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists.

FC Twente wil Sadílek graag behouden en heeft een optie tot koop ter waarde van anderhalf miljoen euro, maar moet deze wel voor een bepaalde datum lichten en een persoonlijk akkoord zien te vinden. Er is volgens het Eindhovens Dagblad 'volop belangstelling', al zou de Tsjech zelf wel oren hebben naar een langer verblijf in Enschede. Vanaf komende week gaat er gesproken worden over zijn toekomst. Of een terugkeer naar PSV een optie is, dient te worden afgewacht.

Sadílek is sinds afgelopen zomer een vaste waarde in de Tsjechische selectie, waar hij in de afgelopen wedstrijden basisspeler was. PSV nam Sadílek in 2015 over van 1.FC Slovácko en uiteindelijk kwam hij voorlopig tot veertig optredens in het eerste elftal van de Eindhovenaren. De 22-jarige middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan, is bezig aan zijn tweede huurperiode, na vorig seizoen tijdelijk bij Slovan Liberec in zijn geboorteland te hebben gespeeld.