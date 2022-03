Olympique Lyon is van plan zich met 12 miljoen bij Feyenoord te melden

Donderdag, 31 maart 2022 om 16:10 • Laatste update: 16:16

Tyrell Malacia bevindt zich op de radar bij Olympique Lyon. Feyenoord Transfermarkt meldt dat Bruno Cheyrou - hoofdscout van de Franse club van trainer Peter Bosz - de 22-jarige vleugelverdediger intensief gevolgd heeft. Olympique Lyon zou een bedrag van twaalf miljoen euro overhebben voor Malacia.

Malacia heeft voorlopig bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2024. De vleugelverdediger miste dit seizoen voorlopig pas twee wedstrijden en heeft daardoor in deze voetbaljaargang reeds veertig duels achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor een doelpunt en vier assists. Bondscoach Louis van Gaal nam hem in september voor het eerst op in de selectie van Oranje, voor wie hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (4-0 zege) debuteerde.

Hoorde net iets over Olympique Lyon en hun interesse in Tyrell Malacia. De linksback van #Feyenoord is intensief gevolgd door Bruno Cheyrou, hoofdscout van de Fransen. Willen hem graag overnemen voor €12m+.??



Indien hier concreet nieuws uit komt, meld ik dit via @1908nl. ???? — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) March 31, 2022

Inmiddels heeft Malacia drie interlands achter zijn naam staan, aangezien hij afgelopen week ook tegen Denemarken en Duitsland in actie kwam. Afgelopen zomer zou Feyenoord nog een vraagprijs van elf miljoen euro hebben gehanteerd voor Malacia. Club Brugge zou zelfs een persoonlijk akkoord hebben gehad met Malacia, maar vond hem in de woorden van Bart Verhaeghe niet meer dan zes miljoen euro waard. Olympique Lyon - nummer tien van de Ligue 1, maar wel kwartfinalist in de Europa League - zou nu dus bereid zijn om het dubbele te betalen.

Olympique Lyon pikt Tetê tijdelijk op bij Shakhtar Donetsk

Waar Malacia voor volgend seizoen in beeld is bij Olympique Lyon, krijgt Bosz met Tetê een versterking voor het restant van deze voetbaljaargang. De 22-jarige vleugelaanvaller kan door de oorlog in Oekraïne tot het einde van het seizoen gehuurd worden van Shakhtar Donetsk. De jeugdinternational van Brazilië speelde sinds februari 2019 voor de Oekraïense topclub, nadat hij voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van Grêmio.