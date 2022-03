Algerije stapt naar de FIFA om na ‘arbitrale dwaling’ tóch WK-ticket te krijgen

Donderdag, 31 maart 2022 om 15:36 • Laatste update: 15:41

De Algerijnse bond heeft officieel beroep aangetekend bij de FIFA tegen de arbitrage in het beslissende WK-kwalificatieduel tegen Kameroen (1-2 na verlenging). Door de nederlaag in eigen huis pakte niet Algerije maar Kameroen het ticket voor het WK in Qatar. Als het aan de Algerijnen ligt, wordt de wedstrijd echter overgespeeld wegens de ‘arbitrale dwaling’ die voorafging aan de eerste goal van Kameroen.

Afgelopen dinsdag streden Algerije en Kameroen om een WK-ticket in het Mustapha Tchakerstadion in Blida. Omdat na 90 minuten dezelfde stand op het scorebord stond als de vrijdag daarvoor in Kameroen (0-1), moest er een verlenging aan te pas komen om te bepalen wie zich plaatste voor het WK. Toen RKC-verdediger Ahmed Touba twee minuten voor tijd de 1-1 binnenkopte leek dit Algerije te worden, maar niets bleek minder waar. In de blessuretijd zorgde Karl Toko Ekambi met zijn treffer voor extase bij de Kameroense ploeg, dat op basis van uitdoelpunten het WK-ticket pakte.

Vanaf 0:16 is het openingsdoelpunt te zien waartegen Algerije bezwaar maakt.

Volgens de Algerijnse bond zijn er in de wedstrijd echter ‘schandalige fouten’ gemaakt door de de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama, waaronder bij het openingsdoelpunt van Eric Maxim Choupo-Moting. De aanvaller van Bayern München zou zijn doelpunt hebben kunnen maken na een duwfout van een van zijn ploeggenoten, die een Algerijn tegen zijn eigen doelman Rais M’Bolhi aan leek te duwen. Hierdoor kon de keeper niet meer reageren op het schot van Choupo-Moting.

“De FAF (Algerijnse voetbalbond red.) is officieel in beroep gegaan bij de FIFA tegen de schandalige arbitrage die de uitslag van de wedstrijd vertekend heeft", zo laat het Algerijnse voetbalorgaan weten in een statement. “De FAF is vastbesloten om alle wettelijk toegestane middelen te gebruiken om onze rechten te herstellen en de wedstrijd opnieuw te spelen onder voorwaarden die de eerlijkheid en onpartijdigheid van de arbitrage garanderen."

Als de FIFA besluit de wedstrijd over te spelen zou dit niet de eerste keer zijn in een Afrikaanse WK-kwalificatiewedstrijd. In 2016 versloeg Zuid-Afrika Senegal mede door middel van een omstreden penalty. Na een beroep van Senegal en het daaropvolgende onderzoek van de FIFA werd het duel echter opnieuw gespeeld. Deze wedstrijd werd wel gewonnen door Senegal, waardoor het land zich mocht melden bij het WK in Rusland in 2018. Wanneer de wedstrijd van dinsdagavond geen staartje krijgt gaat Kameroen in pot 4 bij de WK-loting van aankomende vrijdag.