Feyenoord wimpelt met promotie belangstelling van Eredivisie-clubs af

Donderdag, 31 maart 2022 om 14:45 • Laatste update: 14:51

Sipke Hulshoff blijft behouden voor Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. De huidige trainer van de Onder 21 van de Rotterdammers stond in de belangstelling van verschillende Eredivisie-clubs. Hulshoff blijft echter ook volgend seizoen bij Feyenoord actief, waar hij een plaats krijgt in de staf van Arne Slot als assistent-trainer.

Daarmee krijgt Slot bij Feyenoord een derde assistent tot zijn beschikking. Op dit moment maken Marino Pusic en John de Wolf al als assistent-trainers deel uit van de technische staf bij de hoofdmacht van Feyenoord. De Wolf (contract tot medio 2025) en Pusic (contract tot medio 2024) hebben nog een doorlopende verbintenis, waardoor Slot dus normaal gezien vanaf volgend seizoen drie assistenten tot zijn beschikking heeft.

Hulshoff werd afgelopen zomer door Feyenoord als trainer voor de Onder 21 weggehaald bij FC Volendam, waar hij als assistent-trainer van Wim Jonk werkzaam was. De afgelopen tijd werd Hulshoff - eerder actief bij onder meer SC Cambuur en FC Groningen - genoemd als kandidaat om hoofdtrainer te worden bij sc Heerenveen en Go Ahead Eagles. Frank Arnesen, technisch directeur bij Feyenoord, sprak in februari al de wens uit om Hulshoff te behouden en is daar klaarblijkelijk in geslaagd.

“Wij hebben toen hij tekende als trainer van ons elftal onder 21 jaar al gezegd: als er een kans voor je komt als hoofdtrainer in de eredivisie, dan staat niemand je hier in de weg’’, zei Arnesen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar we hopen dat hij blijft en dat hij volgend seizoen met Marino Pusic en John de Wolf onze hoofdtrainer Arne Slot wil assisteren. Daar gaan we over in gesprek met hem. Robin van Persie gaat zich vooral met de jeugd bezig houden en de komende tijd proberen om zijn hoogste trainersdiploma te behalen. We hopen dat Hulshoff bij ons blijft.”