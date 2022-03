Flekken maakt indruk bij oud-international: ‘Hij is echt goed met zijn voeten'

Donderdag, 31 maart 2022 om 14:31 • Laatste update: 14:33

Michel Vorm heeft in gesprek met ESPN aangegeven onder de indruk te zijn geraakt van Mark Flekken. De oud-international was vooral onder de indruk van één aspect bij de doelman die afgelopen week zijn debuut maakte voor Oranje: “Wat me echt opviel is hoe goed hij met zijn voeten is.”

De vijftienvoudig international gaf aan Flekken nog niet eerder aan het werk te hebben gezien: “Ik kende hem eigenlijk helemaal niet, maar ik vind het leuk om dat te zien. Wat me echt opviel is hoe goed hij is met zijn voeten, maar dat kan ook een nadeel zijn. Zijn medespelers weten dat en spelen bijna elke bal terug naar hem. Ze moeten dus wel oppassen dat ze er niet in doorslaan, maar het is zeker een kwaliteit van Flekken en een extra wapen voor het Nederlands Elftal.” De statistieken bevestigen dat Flekken veel werd aangespeeld door zijn ploeggenoten, aangezien de doelman met 49 passes (waarvan 40 geslaagde) de speler met de meeste passes was bij Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorm vindt dat Flekken de tegendoelpunten niet te verwijten valt: “Ik heb hem heel weinig reddingen zien hoeven maken. De tegendoelpunten die hij incasseerde waren in mijn ogen onmogelijke ballen”, aldus de in 2020 gestopte Vorm. De oud-doelman van onder andere FC Utrecht en Tottenham Hotspur ziet kansen voor Flekken bij het Nederlands elftal: “Het is leuk voor zo’n jongen om te zien dat er mogelijkheden zijn. Ik hoop dat hij het seizoen goed afmaakt en dan zullen we zien waar het eindigt. Ik denk wel dat het wat kan worden.”

De 28-jarige Flekken is sinds dit seizoen onbetwiste nummer één bij zijn club SC Freiburg, waar hij in deze voetbaljaargang tot 28 officiële wedstrijden kwam. Hij moest in die wedstrijden slechts 24 tegendoelpunten incasseren en hield zijn doel 10 keer schoon. Voor de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland kreeg de Limburger de voorkeur boven Tim Krul en Joël Drommel en mocht hij dus debuteren in het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal kan momenteel geen beroep doen op de geblesseerde Justin Bijlow, Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg.