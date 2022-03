Ronald de Boer onder vuur na opvallend optreden bij Jinek over Qatar

Donderdag, 31 maart 2022 om 14:17

Ronald de Boer ligt onder vuur na uitspraken die hij woensdagavond deed aan tafel in het programma Jinek. De Boer ging desgevraagd in op de situatie in Qatar, de organisator van het komende WK. Geconfronteerd met de sterftecijfers in het land sprak De Boer zich op opvallende wijze uit: “De sterftecijfers zijn uit hun verband gerukt, het is totale onzin. Het is allemaal op een hoop gegooid. Van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die op de bouw werkt, daar zijn die nummers van gemaakt.”

De 51-jarige De Boer zat samen met zijn broer en ex-bondscoach Frank aan tafel in het praatprogramma. Toen presentator Humberto Tan de oud-international confronteerde met het torenhoge sterftecijfer van 6500 gastarbeiders, openbaar gemaakt door the Guardian en Amnesty International, gaf De Boer een opmerkelijke reactie. “Dat is uit zijn verband gerukt. Totale onzin. Het is allemaal op een hoop gegooid. Van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die op de bouw werkt, daar zijn die nummers van gemaakt. Er gaan nou eenmaal mensen dood. Dat is heel triest, maar het gebeurt. Ze geven het gevoel alsof de mensen gewoon van de hitte het stadion zijn afgevallen. Dat is niet zo”, begon de Boer zijn pleidooi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer, die als ambassadeur verbonden is aan het WK in Qatar, wees juist op de positieve dingen die de toekenning van het WK naar het land hebben gebracht. “Het minimumloon is ingevoerd, de veiligheid van mensen die aan het stadion werken is verbeterd, dus als we zeggen: sport kan wat betekenen, dan is dat zeker gebeurd”, zo somde De Boer op. Dat hij bekritiseerd wordt om zijn rol als ambassadeur van het WK in Qatar snapt hij niet: “Ik word er een beetje moe van. Er zijn zoveel bedrijven en grote namen. David Beckham en Xavi, de trainer van FC Barcelona, zijn ambassadeur. Denk je nou echt dat dat achterlijke gasten zijn?”

De Boer speelde aan het einde van zijn spelerscarrière vier jaar in Qatar en woonde zelfs zeven jaar in het Arabisch emiraat. Hij heeft naar eigen zeggen ‘nauw samengewerkt’ met de koninklijke familie van het land en de huidige emir (staatshoofd red.) Tamim bin Hamad Al Thani, die hij aan tafel bij Jinek prijst: “De huidige emir is een man met een goed hart die het beste wil voor iedereen die in Qatar woont en werkt”, zo besloot De Boer. Zijn optreden komt De Boer op social media op de nodige kritiek te staan. Zo wordt hij op Twitter bijvoorbeeld 'totally brainwashed' genoemd.