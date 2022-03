FC Groningen krijgt lachers op de hand met tweet richting Ajax, Antony en Tadic

Donderdag, 31 maart 2022 om 13:44

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

FC Groningen heeft met een tweet waarin gewaarschuwd wordt voor werkzaamheden aan de ringweg in het komende weekeinde de lachers op de hand gekregen. “Let op Ajax, onze ringweg ligt er tijdelijk uit. Hierbij een routebeschrijving. Kijk maar wie jullie waar afzetten!”, schrijft FC Groningen bij een screenshot van Google Maps. Aan de ene kant wordt de route naar de Stadsschouwburg gemarkeerd, terwijl de tweede route naar de Euroborg leidt.

? Let op @AFCAjax, onze ringweg ligt er tijdelijk uit.



Hierbij een routebeschrijving. Kijk maar wie jullie waar afzetten!??



? https://t.co/ZeWN2ohXwy#groaja pic.twitter.com/6wHG3GNFoF — FC Groningen (@fcgroningen) March 31, 2022

FC Groningen tagt tevens Antony en Dusan Tadic, waarmee vermoedelijk wordt verwezen naar het theater van de twee Ajacieden tijdens de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Ajax komt komende zaterdag om 16.30 uur op bezoek in een uitverkochte Euroborg. Door de werkzaamheden aan de ringweg raadt FC Groningen zijn supporters aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar het stadion te komen, aangezien er verschillende toegangswegen afgesloten zijn.