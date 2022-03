Boetetotaal van Feyenoord stijgt tot recordhoogte na nieuwe UEFA-sanctie

Donderdag, 31 maart 2022 om 13:26

Feyenoord heeft andermaal een forse boete ontvangen van de UEFA. De zogenaamde Control, Ethics and Disciplinary Body heeft de Rotterdammers naar aanleiding van ‘ongeregeldheden’ rond het tweeluik met Partizan Belgrado in de achtste finale van de Conference League een boete van totaal 79.375 euro opgelegd. Bovendien moet Feyenoord de schade aan het stadion van Partizan vergoeden.

Er was sprake van dat er mogelijk geen supporters van Feyenoord mocht meereizen naar de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League. Daartoe heeft de UEFA niet besloten: Feyenoord krijgt duizend kaarten toegekend voor het duel op 14 april. Toch blijft er in de woorden van Feyenoord ‘sprake van teleurstelling vanwege deze achtste en negende Europese boete van het seizoen’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door deze boete is het totale bedrag dat Feyenoord deze Europese campagne heeft moeten overmaken naar de UEFA opgelopen tot 405.250 euro. “Nooit eerder hoefde Feyenoord in de geschiedenis in één seizoen zoveel geld over te maken naar de UEFA wegens ongeregeldheden van supporters”, schrijft Feyenoord op zijn website. De Rotterdammers doen met klem een verzoek op de achterban om tijdens het tweeluik met Slavia Praag ‘niet tot gedrag over te gaan waardoor er nog meer geld aan de UEFA betaald moet worden’. De voorwaardelijke straf voor een uitwedstrijd zonder publiek blijft tevens staan.