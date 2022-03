Antwerp hoopt met ‘knieval’ storm rond aanstelling van Overmars te bedwingen

Donderdag, 31 maart 2022 om 13:03

Marc Overmars gaat toch zijn excuses aanbieden voor het grensoverschrijdende gedrag bij Ajax. Het Nieuwsblad schrijft dat Antwerp met deze ‘knieval’ de storm rond de aanstelling van de nieuwe technisch directeur wil proberen te bedwingen. Tot nu toe bleven excuses van zowel Antwerp als Overmars uit, maar volgens de Belgische krant worden deze donderdag nog verwacht.

Overmars zei tijdens zijn presentatie bij Antwerp eerder deze maand alleen dat hij het ‘spijtig’ vond wat er gebeurd was bij Ajax en beloofde dat dit niet meer zou gebeuren. Er barstte vervolgens een storm van kritiek los rond de huidige nummer drie van de Jupiler Pro League. Vijf sponsors besloten hun contract met Antwerp op te zeggen, terwijl ook ziekenhuizengroep ZNA voorlopig een einde maakte aan de samenwerking. Mede daardoor is Antwerp de afgelopen dagen in gesprek gegaan met zijn hoofdsponsors.

Daar zou Antwerp te horen hebben gekregen dat er een ‘helder en krachtig signaal’ verwacht werd. Het Nieuwsblad schrijft dat dit donderdag moet volgen, in de vorm van een ‘helder en oprecht sorry’ van Overmars én Antwerp. Tot nu toe lag een ‘publieke knieval’ van Overmars gecompliceerd, omdat er nog een tuchtrechtelijk onderzoek naar hem loopt naar aanleiding van zijn grensoverschrijdende gedrag bij Ajax.

Om die reden hebben zijn advocaten Overmars afgeraden om publiek een ‘opzichtige schuldbekentenis’ te doen. Nu zou ‘het risico op ernstige strafrechtelijke of juridische gevolgen’ zijn afgewend, waardoor Overmars zijn excuses kan gaan maken. Dat is hard nodig, want Port of Antwerp - een van de grotere sponsors - praat donderdagavond in de raad van bestuur over de samenwerking. Alleen als het signaal van Overmars en Antwerp ‘luid genoeg’ is, zal Port of Antwerp als sponsor aan de club verbonden willen blijven.