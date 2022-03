‘Extreem harde’ Schreuder wekt irritatie in kleedkamer Club Brugge

Donderdag, 31 maart 2022 om 12:19 • Laatste update: 12:31

Jack Hendry heeft in gesprek met the Daily Record een flinke waarschuwing uitgedeeld aan Alfred Schreuder. De Schotse stopper, die in de zomer de overstap maakte van Oostende naar Club Brugge, is niet blij met de keuze van de Nederlandse oefenmeester om hem op de bank te posteren. “Ik zou in de basis moeten staan, ik ben hier zeker niet gekomen om op de bank te zitten. Deze situatie moet snel worden opgelost”, zo klinkt het.

Hendry was dinsdag nog trefzeker voor Schotland in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk (2-2), maar is op clubniveau minder fortuinlijk. Schreuder posteerde hem behoudens 39 minuten tegen Oostende bijna twee maanden op de reservebank. Hendry lijkt te weten waar zijn gebrek aan speeltijd aan ligt. “Club Brugge is van trainer gewisseld en de nieuwe trainer (Alfred Schreuder, red.) behandelt mij oneerlijk. Hij is extreem hard tegen me geweest. We zullen zien wat er gebeurt wanneer ik terugkeer, maar dit moet snel veranderen. Ik ben niet naar Club Brugge gekomen om op de bank te zitten”, aldus de Schot.

Hendry vervolgt zijn sollicitatie naar een basisplek. “Ik heb een fantastische start van het seizoen gehad", aldus de centrale verdediger. "Ik heb alle zes de Champions League wedstrijden gespeeld en dat was fantastisch. Het ging heel goed, maar toen kreeg ik twee rode kaarten in korte tijd (tegen Standard Luik en KAA Gent, red.). De reactie van de trainer daarop vind ik overdreven. Ik ben de beste verdediger bij de club. Veel mensen binnen de club zijn het met mij eens en vinden dat ik moet spelen, maar dit gaat om de opinie van een individu. Uiteindelijk maakt hij de beslissing.”

De mandekker speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor Club Brugge en was basisspeler totdat Schreuder hem op de bank posteerde voor de wedstrijd tegen KAA Gent (1-2 verlies) op zes februari. De verdediger maakte afgelopen zomer voor zo'n 4,5 miljoen euro de overstap van Oostende. Club Brugge is zonder Hendry bezig aan een ijzersterke reeks en sloot de laatste zes duels winnend af. De ploeg van Schreuder staat daarmee op de tweede plek met 66 punten, op 5 punten achterstand van de verrassende koploper Union Saint-Gilloise.