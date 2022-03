Deze landen kan het Nederlands elftal treffen tijdens de WK-loting

Donderdag, 31 maart 2022 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:48

Vrijdag staat de loting voor de groepsfase van het WK op het programma. 29 van de 32 landen hebben zich inmiddels geplaatst voor het mondiale eindtoernooi. In juni worden de laatste drie tickets, waar nog acht landen kans op maken, vergeven. Het Nederlands elftal is ingedeeld in Pot 2 en treft daardoor, met uitzondering van Qatar, sowieso een topland. Het gastland is automatisch geplaatst voor Pot 1, de Pot met de hoogste geklasseerde landen op de FIFA-ranking. De loting vindt vrijdag plaats in het Doha Exhibition and Convention Centre in Doha en begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

De drie nog te vergeven tickets komen voort uit de play-offs die in juni worden gespeeld in de verschillende continenten. Het Europese ticket gaat naar Wales, Schotland of Oekraïne. Wales heeft zich door de 2-1 overwinning op Oostenrijk in de halve finale geplaatst voor de eindstrijd. Daarin treft het de winnaar van het duel tussen Schotland en Oekraïne. Door de oorlog in Oekraïne kon dat duel nog niet worden afgewerkt. De overige tickets worden verdeeld in de intercontinentale play-offs tussen Peru en de Verenigde Arabische Emiraten/Australië enerzijds en Costa Rica of Nieuw-Zeeland anderzijds. De drie nog onbekende WK-deelnemers zitten tijdens de loting in Pot 4.

Het Nederlands elftal is bij de loting veroordeeld tot Pot 2. Dat heeft mede te maken met de plaatsing van Portugal, dat dankzij de 2-0 overwinning op Noord-Macedonië in de finale van de play-offs beslag legde op laatste plek in Pot 1. Oranje zal uit de hoogste Pot België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Engeland, Spanje, Portugal of Qatar treffen. “Ik denk dat het Qatar wordt, dat denk ik echt. Ik heb namelijk altijd geluk aan mijn kont hangen", blikte bondscoach Louis van Gaal na afloop van de oefeninterland tegen Duitsland (1-1) alvast vooruit op de loting.

Potindeling WK-loting

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Qatar Nederland Senegal Canada Brazilië Duitsland Iran Ghana België Denemarken Japan Kameroen Frankrijk Mexico Marokko Ecuador Portugal Verenigde Staten Servië Saoedi-Arabië Argentinië Zwitserland Polen Costa Rica/Nieuw-Zeeland Spanje Uruguay Zuid-Korea Wales/Schotland/Oekraïne Engeland Kroatië Tunesië Peru/Australië/VAE



Het wereldkampioenschap zal een klassieke indeling hebben met acht groepen van vier teams. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De winnaar van Groep A neemt het daarin op tegen de nummer twee van Groep B, de nummer twee van Groep A neemt het op tegen de winnaar van Groep B, enzovoorts. De groepswedstrijden worden gespeeld van 21 november tot 2 december. De finale vindt op zondag 18 december plaats in het Lusail Stadium. Het toernooi wordt gespeeld in acht verschillende stadions in zeven speelsteden.

Louis van Gaal kan niet fysiek aanwezig zijn bij de loting. Vorige week dinsdag werd de bondscoach van het Nederlands elftal positief getest op het coronavirus, al mocht hij twee dagen later al uit isolatie omdat hij klachtenvrij was. Toch kan Van Gaal vrijdag niet aanwezig zijn bij de loting, daar hij nog altijd positieve PCR-tests blijft afleggen. Zonder een negatieve test is hij niet welkom in het land. In plaats van Van Gaal zal assistent-bondscoach Danny Blind aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Speelschema WK:

Groepsfase: van 21 november tot 2 december

Achtste finales: 3 t/m 6 december

Kwartfinales: 9 en 10 december

Halve finales: 13 en 14 december

Derde en vierde plaats: 17 december

Finale: 18 december