Van der Meijde krijgt schrik van zijn leven na heerlijke prank: ‘Bel de politie’

Donderdag, 31 maart 2022 om 08:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:50

Marouane Meftah heeft Andy van der Meijde de stuipen op het lijf gejaagd. De acteur van Mocro Maffia was te gast in het programma Bij Andy in de auto, toen hij de voormalig profvoetballer de schrik van zijn leven bezorgde. Terwijl de twee nietsvermoedend in de auto zaten, zette Meftah een overval in scène. Als prank, zo bleek later.

Van der Meijde is succesvol met zijn YouTube-serie Bij Andy in de auto. De voormalig middenvelder voelt voetballers en andere bekende gezichten aan de tand terwijl hij met hen door een stad rijdt. In zijn nieuwste aflevering was Mocro Maffia-acteur Marouane 'Komtgoed' Meftah te gast. Nietsvermoedend rijden de twee door de stad, als hun auto wordt klemgereden. Twee gewapende mannen stappen uit om Van der Meijde te beroven, maar dat mislukt. Van der Meijde weet de gemaskerde overvaller te ontwijken en gaat er vandoor.

"Wat was dit gek?", zegt Van der Meijde als hij er met een rotgang vandoor gaat. "Ze zitten nog steeds achter ons aan. Bel de politie." Meftah geeft vervolgens toe dat het een prank was van hem. De grap kwam niet helemaal onverwachts. Terwijl Van der Meijde de camera's gereedmaakte voor de opnames, hintte Meftah al op zijn plan. "Jullie hebben geen idee wat Andy zo direct gaat meemaken", aldus Marouane in de camera.

Tijdens het interview liet de acteur weten van jongs af aan veel 'kattenkwaad' uit te halen. Zo zegt hij het leuk te vinden om mensen te 'plagen'. Ook tijdens het gesprek hintte Marouane op zijn geplande streek. "Jij denkt dat je veilig bent? Jouw auto gaat zo mee, gap", grapte de acteur tegen Andy. Marouane is bekend als Komtgoed van de hitserie Mocro Maffia. De pas achttienjarige acteur heeft al meerdere hoofdrollen op zijn naam staan.