Álvarez en Gutiérrez grijpen WK-ticket; Costa Rica mag hopen

Donderdag, 31 maart 2022 om 07:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:23

Mexico en de Verenigde Staten hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag geplaatst voor het WK in Qatar. De Mexicanen, met Edson Álvarez en Érick Gutiérrez in de basis, waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor El Salvador. De ploeg van bondscoach Gerardo Martino eindigt daarmee als tweede in de kwalificatiepoule van Noord- en Centraal-Amerika. De Verenigde Staten gingen op eigen veld met 2-0 onderuit tegen directe concurrent Costa Rica, maar stelden het WK-ticket desondanks veilig. Costa Rica gaat de play-offs in en speelt in juni tegen Nieuw-Zeeland.

Mexico - El Salvador 2-0

Mexico was al nagenoeg zeker van het WK en kon alleen op doelsaldo nog worden ingehaald. Costa Rica diende in dat geval met minimaal zes doelpunten verschil te winnen van team USA, maar zover kwam het niet. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam na tien minuten spelen van de voet van Alexis Vega. De aanvaller van Guadalajara werd weggestuurd aan de rechterkant, maar zag zijn voorzet onderschept worden. Vijf minuten later was het wel raak. Nadat doelman Mario González in eerste instantie nog een geweldige reflex in huis had op een kopbal van Néstor Araujo, was voormalig FC Groningen-middenvelder Uriel Antuna er als de kippen bij om de rebound te benutten: 1-0.

De score werd nog voor rust verdubbeld, toen Raúl Jiménez mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Ronald Gómez op Antuna. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers faalde niet en stuurde González de verkeerde hoek in. In het tweede bedrijf begon het grote wisselen en kregen onder meer Hirving Lozano, Jesús Corona en Héctor Moreno speelminuten. Het drietal werd door bondscoach Martino op de bank gehouden, maar wist niet voor spektakel te zorgen. Mexico eindigt door de zege als tweede in de kwalificatiepoule van Noord- en Centraal-Amerika. De laatste keer dat het land het WK misliep was 32 jaar geleden.

Costa Rica - Verenigde Staten 2-0

Costa Rica moest dus met minimaal zes doelpunten verschil winnen van de Verenigde Staten om een WK-ticket veilig te stellen. USA-bondscoach Gregg Berhalter geloofde niet in die stunt en hield onder meer Giovanni Reyna en Luca de la Torre op de bank. Laatstgenoemde was tegen Panama (5-1) nog een van de uitblinkers. Costa Rica, met Keylor Navas op doel, greep kort na rust de leiding. Uit een corner van Brandon Aguilera torende Juan Pablo Vargas hoog boven iedereen uit om de 1-0 tegen de touwen te koppen. De marge werd nog wel naar twee getild via een intikker van Anthony Contreras, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet. Costa Rica neemt het in juni in de play-offs op tegen Nieuw-Zeeland.