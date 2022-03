Historische avond voor Barça Femini met meeste fans ooit in Camp Nou

Woensdag, 30 maart 2022 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Barcelona heeft woensdag in de kwartfinale van de vrouwelijke editie van de Champions League een historische avond beleefd. De Catalaanse vrouwen, bijgenaamd Barça Femini, rekenden in een kolkend Camp Nou zeer overtuigend af met aartsrivaal Real Madrid: 5-2. Liefst 91.553 uitzinnige toeschouwers kwamen op el Clásico af: een toeschouwerrecord in het vrouwenvoetbal. De ticketprijzen lagen overigens ook niet al te hoog: de goedkoopste kaarten begonnen bij 11 euro per stuk.

Het vorige record was al meer dan twintig jaar oud. In 1999 zagen 90.185 toeschouwers in het Amerikaanse Pasadena hoe de Verenigde Staten wereldkampioen werd tegen China. De supporters van Barcelona maakten er woensdag een feestelijke avond van en hielden voorafgaand aan het duel een massale sfeeractie, zoals dat ook in het mannenvoetbal gebruikelijk is tijdens el Clásico. Met een verwijzing naar het clubmotto més que un club (meer dan een club) werden nu de letters 'more than empowerment' gevormd: een internationale boodschap voor gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit.

Lieke Martens is al sinds 2017 onderdeel van de succesformatie in Barcelona, maar de 29-jarige Oranje-international moest de wedstrijd missen vanwege een blessure. Vanaf de tribune zag Martens hoe haar ploeggenoten een waar spektakelstuk op de mat brachten. Daarbij werd Barça enigszins geholpen door Real Madrid-doelvrouw María Rodríguez, die bij meerdere doelpunten in de fout ging. Zo had ze bijvoorbeeld geen antwoord op een inzet van enorme afstand van Mapi León, die vanaf de zijlijn waarschijnlijk een voorzet bedoeld had: 1-0.

Barcelona eliminó al Real Madrid de la Champions League femenina con récord de asistenciahttps://t.co/94NoZel4Si pic.twitter.com/eYc5kKAv03 — Prensafútbol (@PrensaFutbol) March 30, 2022

Van nog grotere afstand kreeg ook Barcelona een opzienbarend doelpunt tegen, toen Claudia Zornoza kort na rust van vlak over de middellijn een enorme afstandsknal in huis had: 1-2 voor Real Madrid. Daarmee was de spanning helemaal terug, nadat Barcelona vorige week de uitwedstrijd met 1-3 had gewonnen. De Catalaanse vrouwen maakten daar met drie doelpunten achter elkaar echter snel een eind aan: 5-2 winst. Eén treffer daarvan kwam op naam van Alèxia Putellas, die als houdster van de Ballon d'Or beschouwd kan worden als beste speelster ter wereld.