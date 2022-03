V/d Gijp laakt opmerking V/d Vaart over Frenkie de Jong: ‘Beetje makkelijk’

Woensdag, 30 maart 2022 om 22:57 • Jeroen van Poppel

René van der Gijp vindt niet dat van Frenkie de Jong veel doelpunten mogen worden verwacht, zoals Rafael van der Vaart na de wedstrijd Nederland - Duitsland (1-1) betoogde. De Jong werd door Louis van Gaal bewierookt om zijn flitsende spel in de tweede helft, maar Van der Vaart was een stuk minder enthousiast. Van der Gijp doet de bijna eeuwige roep om goals van De Jong in Vandaag Inside af als 'een beetje makkelijk'.

De Jong stond in de ogen van Van Gaal aan de basis van de wederopstanding van Oranje. Duitsland zette Nederland in de eerste helft zwaar onder druk en kwam op voorsprong, maar de ploeg van Van Gaal knokte zich na rust naar een 1-1 eindstand. "Wát een spirit zat er in de ploeg", aldus de bondscoach na afloop. "Eigenlijk konden we alleen dankzij Frenkie de Jong onder de druk uit voetballen. Dus we hebben eigenlijk alles aan Frenkie te danken. Ook het doelpunt, waar Frenkie de voorassist leverde."

NOS-presentator Tom Egbers was eveneens onder de indruk van De Jong en vroeg in de uitzending om de mening van Van der Vaart, die minder enthousiast reageerde. "Hij is geen speler die veel doelpunten maakt", concludeerde de oud-middenvelder. "Ik denk dat hij het kan, maar hij is heel belangrijk in de opbouw waardoor hij geen tijd heeft om voorin te verschijnen. Als hij dat ook nog gaat doen, is hij de allerbeste speler ter wereld. Als hij ook nog gaat scoren en assists gaat geven, is hij de meest perfecte middenvelder die er is."

Van der Gijp is het daar niet mee eens. "Ik vind het ook wel een beetje makkelijk", laat de oud-aanvaller blijken. "Hij mag er best wel eens één maken, maar het wordt geen jongen die met regelmaat doelpunten gaat maken." Van der Gijp benadrukt dat sommige middenvelders nou eenmaal niet veel scoren. "Ik zat vanmiddag te kijken en die Sergio Busquets heeft er in 376 wedstrijden 9 gemaakt en die zien wij toch als een van de beste middenvelders van de wereld." De werkelijke cijfers van Busquets zijn overigens: 16 goals in 669 officiële duels voor Barcelona, plus 2 treffers in 133 interlands voor Spanje.