Depay vindt scheidsrechter ‘een grap’ en viert vrijlating van zijn halfbroer

Woensdag, 30 maart 2022 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Memphis Depay laat daags na de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1) van zich horen op social media. De 28-jarige spits van het Nederlands elftal zei kort na afloop van de interland al dat hij een penalty had verdiend en haalt op Twitter nog iets harder uit naar arbiter Craig Pawson. "Trouwens, de scheidsrechter van gisteravond was een grap", schrijft Depay.

"He don't like me fr fr (for real, for real, red.)", voegt de spits van Oranje toe, waarmee hij uiteraard bedoelt: "Hij mag me echt niet." Bij een 1-1 stand brak Depay door de Duitse defensie, nam vervolgens iets te lang de tijd, en raakte zo verwikkeld in een duel met Thilo Kehrer. Pawson kende een strafschop toe vanwege het ten val brengen van de spits van Oranje, maar draaide die beslissing na het bekijken van de beelden terug. "Hij raakt amper de bal", zei Depay al tegen de NOS over Kehrer. "Hij geeft mij een beuk, waardoor hij de bal nog raakt. Ik zette bewust nog mijn lichaam ertussen, want ik zag hem in mijn ooghoek komen. Dat hij hem dan niet geeft is jammer, want ik wil winnen."

Btw the ref yesterday was a joke ?? he don’t like me Fr Fr — Memphis Depay (@Memphis) March 30, 2022

Depay trekt woensdag met nog een socialmediapost de aandacht. De aanvaller van Barcelona staat stil bij de vrijlating van zijn halfbroer Jeffrey, die in de gevangenis zat vanwege een gewapende overval. "Gisteren was een van de gelukkigste en meest dankbare dagen van mijn leven!", aldus Depay. "Free Jeffs, eindelijk thuis! Ik worstelde meerdere jaren met het missen van mijn grotere broer, maar God gaf hem een nieuwe kans. Nu kan hij weer in het licht lopen!"

"Ik weet dat mensen zich misschien afvragen waarom ik dit op social media breng, maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen begrijpen dat wij als professionele atleten net zoveel worstelen als de rest van jullie, we zijn mensen en geen robots", benadrukt Depay. "Vandaag vier ik je vrijheid, broer."