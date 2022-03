Zuinigheid komt Ajax duur te staan: ‘Nu zal de concurrentie moordend zijn’

Woensdag, 30 maart 2022 om 19:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Ajax zal met de wetenschap van nu balen van de 'financiële houdgreep' waarin Susan Lenderink de club in januari hield, zo meldt De Telegraaf. De financieel directeur van de Amsterdammers ging in de winterse transferperiode voor de dure komst van Steven Bergwijn liggen. Laatstgenoemde maakte zich tijdens de afgelopen interlandbreak met het Nederlands elftal meer dan waar. "Ik ben de bondscoach dankbaar dat hij me oproept, want dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend als je bij de club niet veel speelt", aldus Bergwijn.

Zoals bekend probeerde Ajax in januari uit alle macht om Bergwijn los te weken bij Tottenham Hotspur, dat nauwelijks een beroep doet op de 24-jarige aanvaller. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag wilden van Bergwijn de duurste speler uit de clubhistorie maken, maar Lenderink trapte met de voet op de rem: 22 miljoen euro was het maximum dat Overmars mocht bieden, terwijl Tottenham vasthield aan een vraagprijs van 30 miljoen euro.

"Lenderinks zuinigheid, die nu eenmaal soms ook bij de functie van CFO hoort, lijkt Ajax nu duur te kunnen komen staan", aldus De Telegraaf. Bergwijn greep afgelopen week een dubbele hoofdrol in Oranje: de aanvaller scoorde als basisspeler twee keer tegen Denemarken (4-2) en voegde daar als invaller tegen Duitsland (1-1) nog een treffer aan toe. Dat Bergwijn zo goed presteerde was opvallend, omdat de vleugelspits geen enkel wedstrijdritme had: hij stond dit seizoen pas vier keer in de basis bij Tottenham.

Bergwijn had daar slechts gedeeltelijk last van, zei hij zelf. "Voetballen verleer je niet, maar natuurlijk voel je het wel dat je niet speelt", aldus de voormalig PSV'er, die twee jaar geleden voor 30 miljoen euro verkocht werd aan the Spurs. "Aan het einde van de wedstrijd voel je dat je fysiek tekort komt. Bij de club trainen we hard. Dat is wel in mijn voordeel."

Het is nog onduidelijk of Ajax in de zomerse transferperiode terugkomt in Londen en een nieuwe poging waagt voor Bergwijn. Volgens het dagblad hangt veel af van de eindfase van het huidige seizoen: als Ajax kampioen wordt en de torenhoge startpremie voor de Champions League veiligstelt, dan behoort een topaankoop wellicht tot de mogelijkheden. De vraag is ook of Bergwijn dan nog naar Ajax wil, omdat de concurrentie voor de Amsterdammers na zijn superoptredens in Oranje 'moordend' zal zijn.