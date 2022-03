Van de Beek biedt onderdak aan Oekraïners: ‘Ik kan hem niet genoeg danken’

Woensdag, 30 maart 2022 om 18:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:36

Donny van de Beek komt in actie om Oekraïense vluchtelingen te helpen, zo onthult zijn ploeggenoot Vitaliy Mykolenko. Laatstgenoemde vroeg bij Everton om hulp en kan dus op een warm gebaar rekenen van Van de Beek, die bereid is om een huis te huren voor mensen die het oorlogsgebied zijn ontvlucht. "Ik kan mensen als Donny niet genoeg bedanken", reageert Mykolenko, zelf Oekraïens international, tegenover de sportsite Tribuna.

Mykolenko maakt sinds de Russische invasie in zijn thuisland een zware tijd door. De 22-jarige linksback, die in januari van Dinamo Kiev naar Everton ging, spreekt zich regelmatig publiekelijk uit over de oorlog en krijgt veel steun bij zijn club. "Iedereen kwam naar me toe en vroeg hoe het met mijn familie ging", vertelt Mykolenko. "Op de tweede dag kwam de coach (Frank Lampard, red.) naar me toe en zei hij: 'Als je rust nodig hebt en even niet naar de club wil komen, is dat prima. Als je tijd nodig hebt, neem die tijd."

Ook geeft de Oekraïner een voorbeeld over zijn Nederlandse ploeggenoot in Liverpool. "Donny van de Beek, een speler van wereldklasse, kwam naar me toe en zei: 'Mijn vader en ik willen een huis huren om mensen op te vangen, in Nederland of in Polen. We halen ze op bij de grens, regelen de opvang en betalen ervoor.' Ik was aangenaam verrast."

En ook vanuit de medische staf kreeg Mykolenko een mooi bericht. "Gisteren kwam er een fysiotherapeut langs en die zei: 'Ik heb een kamer, een bed voor twee personen. We zijn klaar om mensen onderdak te bieden die dat elders niet meer hebben. Ik ben erdoor geraakt, echt geraakt", besluit Mykolenko.