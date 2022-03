City Football Group reageert op ontstane onrust en doet NAC belofte

Woensdag, 30 maart 2022 om 16:46 • Jordi Tomasowa

De City Football Group reageert voor het eerst op de ontstane onrust omtrent de overnameplannen van NAC Breda. De CFG belooft in een statement dat het doel is om van de Bredase club, op dit moment acterend in de Keuken Kampioen Divisie, een stabiele Eredivisieclub te maken met een van de beste jeugdopleidingen in Nederland.

NAC zou in vergevorderde onderhandelingen zijn met de CFG over de overname van de club uit Breda. De fans van NAC zijn echter niet te spreken over de gesprekken tussen hun club en de CFG. Zo vloog onder meer een groep supporters naar Manchester om daar hun onvrede kenbaar te maken. Als reactie op de onrust heeft City Football Group een statement uitgebracht: “Over de afgelopen dagen is er veel discussie ontstaan over de interesse van City Football Group in NAC Breda. We willen via de clubraad graag onze hoofdpunten delen. City Football Group is voortgekomen uit de ambitie om voetbalclubs hun volledig potentieel te laten bereiken. Een combinatie van lokale mensen aan het roer bij de club met steun en kennis vanuit Manchester en andere clubs."

"De structuur van onze groep geeft ons de unieke kans om expertise te ontwikkelen, en te delen, op gebieden zoals voetbaltechnische inzichten, talentontwikkeling en commerciële zaken”, vervolgt de CFG, dat naar eigen zeggen wil investeren in alle facetten van de club bij een succesvol overnamebod. Zo willen ze zich focussen op zowel de jeugdopleiding als het eerste elftal: “We gaan investeren in de jeugdopleiding zodat we het beste talent kunnen aantrekken en opleiden.

Het in Breda ontwikkelde talent vormt de basis voor het bouwen aan een duurzaam en stabiel Eredivisie-team."

"Daarnaast willen we direct investeren in het eerste team en het ondersteunend personeel om NAC een serieuze kans te geven direct te kunnen vechten voor promotie naar de Eredivisie”, aldus de CFG. "Naast de selectie en de opleiding wil City Football Group ook investeren in het Rat Verlegh Stadion, de thuishaven van NAC. Zo wordt er in het statement gesproken over verbetering van een gastvrij gastenvak en de horecaruimtes in de omlopen en in het hoofdgebouw.