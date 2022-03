Van Polen: ‘Trok ik me het leed van de club maar iets minder aan’

Donderdag, 31 maart 2022 om 17:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:12

Je zou het gezien de stand op de ranglijst niet zeggen, maar de stemming bij PEC Zwolle is niet zo somber als de laatste plaats doet vermoeden. De Overijsselse club is positief gestemd over een goede afloop van het Eredivisieseizoen. En waarom zou het ook niet? Sinds de jaarwisseling sprokkelde de ploeg van trainer Dick Schreuder al veertien punten bij elkaar, acht meer dan voor de winterstop. Op basis van de prestaties van dit kalenderjaar bezet PEC een knappe zevende plek in de Eredivisie en laat het onder meer FC Utrecht onder zich. Voetbalzone trok naar het MAC3PARK Stadion om de stemming te peilen.

Door Mart Oude Nijeweeme

Het zou voorlopig zomaar eens de laatste derby op het hoogste niveau kunnen zijn. Komende zondag ontvangt PEC Zwolle buurman en aartsrivaal Go Ahead Eagles. Bij een nederlaag evenaart de Overijsselse formatie een negatief clubrecord. Alleen in het seizoen 2003/04 leed PEC namelijk meer nederlagen in de Eredivisie (achttien, dit seizoen zeventien). Het zijn sombere cijfers, maar die leiden niet tot pessimisme. "Ondanks dat we laatste staan, merken we dat er vertrouwen is om het om te draaien. Ik denk dat er ook ploegen zijn geweest die in deze situatie het gevoel hebben gehad dat het uitzichtloos was. Dat gevoel hebben wij totaal niet", vertelt Bram van Polen.

De aanvoerder maakt een seizoen door zoals hij die nog niet eerder beleefde. Sinds de promotie in 2012 bungelde PEC nooit eerder zolang onderin de Eredivisie. Het leidde na de derde speelronde al tot scepsis bij het clubicoon. Na de verloren uitwedstrijd tegen Willem II sprak hij, onder meer door het ineens inpassen van vijf jeugdspelers, harde woorden. "Als wij zo door blijven gaan, gaan wij een heel zwaar seizoen tegemoet", voorspelde de verdediger eind augustus. Nu, ruim een halfjaar later, heeft Van Polen gelijk gekregen. "Wij hebben een hele mooie generatie die eraan zit te komen, maar als je met een kleinere groep wilt werken moet wel iedereen fit en ingespeeld zijn vanaf het begin. Dat hebben wij nooit gehad. En dat heeft ons opgebroken."

Van Polen was in die periode niet te genieten. De aanvoerder nam het mee naar huis, trok zich terug en voelde zich extreem verantwoordelijk voor het leed van de club. "Trok ik me dat maar iets minder aan", zegt de man die bezig is aan zijn vijftiende seizoen in Zwolse dienst. "Ik voel me verantwoordelijk voor deze club. Ik wil mijn verantwoordelijkheid pakken op het veld. Als je dan zo tekortschiet, voel je je heel verantwoordelijk. Ik neem dat mee naar huis. Je bent er continu mee bezig. Dat zit vooral in de dingen rondom het voetbal. Veel praten, elkaar scherp houden. Maar ook thuis nadenken. Nee, ik was niet heel gezellig thuis. Ik had graag gewild dat ik dat iets minder had, maar dat is hoe ik ben en wat de club voor mij betekent."

Bekijk hier het volledige item met Bram van Polen en Kostas Lamprou

Ondanks de vele tegenslagen, ziet Kostas Lamprou er ook het positieve van in. De doelman roemt het dat 'de groep bij elkaar is gebleven'. "We hebben elkaar nooit afgezeken. Helemaal na de winterstop hebben we karakter getoond. Dat zegt genoeg", aldus de Griekse goalie. "We hebben zo vaak tegen elkaar gezegd dat we er vol voor moesten gaan. Maar het viel maar niet onze kant op. Week in week uit kregen we de deksel op de neus. Dan denk je: wat gebeurt hier allemaal? Je gaat twijfelen als team. Het liep gewoon niet." De teleurstellende eerste seizoenshelft leidde halverwege november tot een vroegtijdig afscheid van Art Langeler, die zelf besloot zijn biezen te pakken.

Langeler kreeg het elftal niet aan de praat. Het duurde tot de zesde speelronde voordat het eerste doelpunt viel. Nog altijd loopt de doelpuntenproductie niet op volle toeren. Slobodan Tedic (tweede met 39 schoten) en Gervane Kastaneer (zesde met 27 schoten) zijn twee van de zes spelers die dit Eredivisieseizoen het vaakst op doel schoten zonder te scoren. Van Polen bekijkt het vanuit een ander perspectief en ziet dat zijn ploeg juist veel voor het doel van de tegenstander komt. "Ik denk dat weinig teams in de Eredivisie zo aanvallend spelen en zo hoog druk zetten als wij. Daar hebben veel ploegen het moeilijk mee."

Sinds de komst van Dick Schreuder is er duidelijk een andere wind gaan waaien bij PEC Zwolle.

Schreuder heeft het team sinds zijn komst bij de stropdas gegrepen. Het gaat zoals hij het wil, en anders is het einde oefening. Heb geen medelijden met jezelf en loop niet weg voor je verantwoordelijkheden, zo zei hij. Van Polen: "Zowel op als naast het veld is hij meteen heel duidelijk geweest. Als je daar niet in mee wilde, nam hij liever afscheid. Daar is hij rigoureus in geweest. Ook de trainingen waren anders, intensiever. En het scheelt dat we goede aankopen hebben gedaan. We hebben een basis neergelegd waar we de komende tijd mee door kunnen. Maar dat gaat pas rendabel zijn als we ons weten te handhaven."

Met de nieuwe trainer, de komst van onder meer Oussama Darfalou en Maikel van der Werff en de terugkeer van Sai van Wermeskerken, heeft men in Zwolle alle vertrouwen in een goede afloop. "Nieuwe spelers, jongens die terug zijn gekomen van blessures, een systeem wat we ons eigen hebben weten te maken. Dat is waar heel veel tegenstanders het moeilijk mee hebben. We gooien er een hoop power in", aldus Van Polen. Lamprou onderstreept de woorden van zijn captain. "Niemand had verwacht dat wij in zo'n korte periode zoveel punten zouden halen. We waren al zo goed als afgeschreven. Hopelijk lukt het ons deze lijn door te trekken."