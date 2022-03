Iran weert vrouwen en moet vrezen voor uitsluiting van WK in Qatar

Woensdag, 30 maart 2022 om 16:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:35

De deelname van Iran aan het WK in Qatar staat ondanks een succesvolle kwalificatiecampagne op de tocht. In de laatste kwalificatiewedstrijd in eigen huis tegen Libanon werd de toegang tot het stadion met geweld ontzegd voor vrouwen, zo blijkt uit meerdere beelden.

Het Ministerie van Sport van Iran had mede door tussenkomst van de FIFA tweeduizend kaarten beschikbaar gesteld aan vrouwen. De FIFA zet zich al jaren in om het voor vrouwen mogelijk te maken om voetbalwedstrijden te bezoeken in het land. Het Islamitische regime maakte het decennialang onmogelijk voor vrouwen om op de tribune te zitten tijdens een voetbalwedstrijd. Eenmaal aangekomen werden de vrouwen echter niet toegelaten door de aanwezige beveiliging. Nadat de vrouwen in opstand kwamen zou er door de politie pepperspray gebruikt zijn om de vrouwen in bedwang te houden.

Iran banned women from watching football. FIFA warned. The blue girl set herself on fire. FIFA warned. Today Iran pepper sprayed the women behind stadium. FIFA please do not warn anymore! The Iranian regime does not respect your warning. @FIFAcom need to take demonstrable action. pic.twitter.com/2wqxqRzNw9 — Sardar Pashaei (@sardar_pashaei) March 30, 2022

De gebeurtenissen vonden plaats in de conservatieve stad Mashad. Vermoedelijk heeft het religieuze regime ingegrepen zonder overleg of medeweten van de Iraanse voetbalbond. Door de uitsluiting moet Iran vrezen voor deelname aan het WK, zo deelde bestuurslid Mehrdad Seradschi mee op twitter: “We horen verontrustend nieuws van de wereldbond FIFA en de Aziatische bond AFC. Mocht er een uitsluiting komen voor Iran, dan zijn de betrokkenen bij dit bittere incident in Mashad verantwoordelijk."

De wedstrijd in Mashad werd met 2-0 gewonnen door Iran, mede door een doelpunt van Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh. Daarmee eindigde De Perzische Leeuwen met 25 punten uit tien wedstrijden aan kop in hun WK-kwalificatiegroep, mede omdat concurrent Zuid-Korea onderuit ging in hun laatste kwalificatiewedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten (1-0). Ondanks de succesvolle kwalificatiecampagne moet Iran dus toch vrezen of het wel mag afreizen naar Qatar in November.