KNVB spreekt zich uit over homo-onvriendelijke spreekkoren

Woensdag, 30 maart 2022 om 15:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:54

De KNVB heeft in een statement gereageerd op spreekkoren die te horen waren tijdens het oefenduel met Duitsland dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA (1-1). De bond veroordeelt de homo-onvriendelijke spreekkoren en wijst op inclusiviteit binnen het voetbal.

Tijdens het oefenduel met de Duitsers klonk vanaf de tribune meermaals ‘Alle Duitsers zijn homo’. De KNVB wijst als reactie op de spreekkoren juist op de inclusiviteit in het voetbal waar de bond zich voor inzet: “De spreekkoren gisteren waren - mede omdat men hierop werd aangesproken door stewards - kortstondig en niet frequent, maar nog steeds voor sommigen kwetsend", staat in de verklaring, die is ondertekend door directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. “Uitsluiting hoort niet bij wat een voetbalfeest voor iedereen moet zijn. Het is inmiddels 2022, we moeten beter en verder zijn dan dit.”

“Wij willen dat iedereen zich welkom voelt in het voetbal”, valt er verder in het statement te lezen. “Oranje en de KNVB spreken zich structureel via de OneLove-campagne uit tegen elke vorm van discriminatie en op verschillende momenten in het jaar besteden we ook specifiek aandacht aan LHBTI-acceptatie." Oranje speelde dinsdagavond in de Johan Cruijf Arena met 1-1 gelijk tegen Duitsland. Thomas Müller schoot Duitsland op slag van rust naar de voorsprong, waarna invaller Steven Bergwijn Nederland op gelijke hoogte bracht in de tweede helft.