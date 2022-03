Onvrede bij Egypte groot na missen WK: ‘Is met flessen en stenen gegooid’

Woensdag, 30 maart 2022 om 14:32 • Jordi Tomasowa

Het verlies van het WK-kwalificatieduel met Senegal zal voor Egypte om meerdere redenen nog wel even blijven nadreunen. Met name de manier waarop ze behandeld werden in het Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio in Dakar zorgt voor veel onvrede bij de Egyptenaren. Het kwalificatieduel werd ontsierd door het gedrag van de fans van Senegal.

Nadat de terugwedstrijd gisterenavond hetzelfde resultaat opleverde als de heenwedstrijd vorige week vrijdag (1-0) en ook de verlenging geen beslissing opleverde tussen Senegal en Egypte, moesten beide ploegen vanaf de strafschopstip bepalen wie een ticket voor het WK in Qatar kon bemachtigen. Net zoals in de Afrika Cup-finale van begin februari bezegelde Liverpool-aanvaller Sadio Mané met zijn rake penalty het lot van Egypte. De penaltyserie werd echter ontsierd door het gedrag van fans van Senegal. De Egyptische strafschopnemers werden bestookt door laserpennen vanaf de tribune. Drie van de vier Egyptenaren mistten, waardoor Senegal met drie rake pogingen zich kon plaatsen voor het WK.

Ook voor en na de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd ging er van alles mis in Dakar. “De spelers van Egypte zijn in woord en gebaar racistisch bejegend door het publiek", zo maakt de Egyptische voetbalbond duidelijk in een statement. "Met name Salah moest het ontgelden. Al tijdens de warming-up werden er flessen en stenen naar de spelers gegooid. Daarnaast zijn bussen met Egyptenaren aangevallen en daarbij zijn ruiten gesneuveld en mensen gewond geraakt.” De bond geeft aan dat het een officiële klacht heeft ingediend bij de Afrikaanse voetbalbond CAF en mondiale voetbalbond FIFA. Tot dusver is daar nog niet op gereageerd.

Ook een ander WK-kwalificatieduel in Afrika werd ontsierd door gedrag van de fans. Nigeria werd in eigen huis onverwacht uitgeschakeld op basis van uitdoelpunten door Ghana (1-1), waardoor The Super Eagles voor het eerst sinds 2006 niet bij het WK aanwezig zullen zijn. Na het laatste fluitsignaal lieten honderden fans hun onvrede blijken door het veld te bestormen. De supporters lieten een pad van vernieling achter en gingen ook achter spelers van beide ploegen aan.