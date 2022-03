Woensdag, 30 Maart 2022

Interesse uit Serie A voor Hazard

Real Madrid is van plan om Rodrygo en Marco Asensio komende zomer van de hand te doen. De Koninklijke wil ruimte maken om de komst van Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland mogelijk te maken. (SPORT)

Juventus lijkt zich terug te trekken in de strijd om de handtekening van Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United verdient op Old Trafford 15 miljoen euro per jaar en la Vecchia Signora kan hem slechts een jaarsalaris van 8 miljoen euro bieden. (Calciomercato)

Eden Hazard staat in de nadrukkelijke belangstelling van AC Milan. De Italiaanse club wil naast de Belgisch international ook Luka Jovic overnemen van Real Madrid. i Rossoneri en bekijkt de mogelijkheid om Brahim Diaz definitief over te nemen. (SPORT) De Italiaanse club wil naast de Belgisch international ook Luka Jovic overnemen van Real Madrid.en bekijkt de mogelijkheid om Brahim Diaz definitief over te nemen.

Valencia heeft een vraagprijs van veertig miljoen euro vastgesteld voor Gonçalo Guedes. AS Roma wordt sterk in verband gebracht met de aanvaller die dit seizoen al goed was voor 16 treffers in 26 officiële wedstrijden. (Calciomercato)

Borussia Dortmund ziet in Timo Werner een mogelijke vervanger van Erling Braut Haaland. De Duitse spits weet bij Chelsea nog geen onuitwisbare indruk achter te laten en kan hierdoor mogelijk terugkeren in de Bundesliga. (Calciomercato)