Gouden invaller vliegt Van de Looi in de armen: ‘Dit is niet normaal’

Woensdag, 30 maart 2022 om 13:15 • Jordi Tomasowa

Elayis Tavsan kende gisterenavond in de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zwitserland (2-0) een droomdebuut voor Jong Oranje. De aanvaller van NEC mocht twintig minuten voor tijd invallen bij een 0-0 stand, terwijl de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi op dat moment met tien man op het veld stond na een rode kaart voor Wouter Burger. Tavsan bezorgde Oranje met twee doelpunten alsnog een cruciale zege op de Zwitsers.

“Ja, dit is niet normaal. Dit had ik niet durven dromen”, aldus de in extase verkerende aanvaller. "Invallen en direct twee keer scoren bij mijn debuut. Mijn tweede goal was ook nog een wereldgoal. Ik kreeg de bal en dacht toen: ik zoek mijn tegenstander op, naar binnen en de verre hoek zoeken."

Bondscoach Erwin van de Looi bracht Tavsan van de bank met een boodschap: “Hij zei: 'Doe je ding, maak je acties en probeer het verschil te maken.' Ik heb goed naar hem geluisterd", vertelde Tavsan met een lach op zijn gezicht. 'Ik had het al in mijn hoofd zitten om de winnende goal te maken. Ik merkte gelijk toen ik erin kwam dat er wat te halen viel voor ons."

Tavsan rende na zijn tweede goal naar zijn bondscoach en vloog hem in de armen: “Ik wilde hem bedanken voor mijn invalbeurt. Ik denk dat ik hem ook wel een dienst heb bewezen. We moesten winnen om naar het EK te kunnen gaan. Nu hebben we kwalificatie in eigen handen. Of ik erbij zal zijn als we het EK halen? Hij kan mij niet meer passeren na vandaag, haha.”

Door de overwinning heeft Jong Oranje plaatsing voor het EK in eigen hand. De ploeg van Van de Looi staat weliswaar met zeventien punten twee punten achter Jong Zwitserland, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Het EK onder 21 zal in juni 2023 van start gaan en wordt gehouden in Roemenië en Georgië.