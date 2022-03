Duitse media staan perplex: ‘Corona lijkt in Nederland geen issue meer’

Woensdag, 30 maart 2022 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:04

De aanwezigheid van Louis van Gaal in de Johan Cruijf Arena tijdens het duel tussen Nederland en Duitsland (1-1) doet veel stof opwaaien in Duitse media. De oefenmeester testte vorige week positief op corona en moest in isolatie, waardoor hij dreigde de oefeninterlands met Denemarken en Duitsland te missen. De bondscoach was er echter ‘gewoon’ bij tijdens het gelijkspel met de Duitsers en de 4-2 zege op Denemarken.

BILD spreekt met verbazing over de aanwezigheid van Van Gaal: “Hoe is het mogelijk? Bondscoach Louis van Gaal zit op de bank tijdens Nederland-Duitsland terwijl hij vorige week nog een positieve testte op het coronavirus. Corona lijkt in Nederland en bij van Gaal geen issue meer. Na de wedstrijd geeft Van Gaal achteloos een high five aan zijn spelers, omhelst hij zijn voormalige Bayern-speler Thomas Müller hartelijk en omhelst hij ook bondscoach Hansi Flick.”

Sport1 trekt dezelfde conclusie: “Afstandsregels? Maskerplicht? Voor onze buren inmiddels verleden tijd! Tijdens de klassieker in Amsterdam was de pandemie niet meer te merken. De fans in de Johan Cruijff Arena juichten arm in arm. Het bizarre optreden van Louis van Gaal na de wedstrijd maakte duidelijk dat corona in Nederland niet meer al te serieus wordt genomen” aldus het sportplatform.

In Express werd het Nederlandse coronabeleid vergeleken met het Duitse: “Dat de Nederlanders een andere koers varen in het coronabeleid dan Duitsland werd eens te meer duidelijk aangetoond. Of het nu in trams, restaurants, winkels, overvolle liften of in het stadion is - het masker is volledig uit het stadsbeeld verdwenen. Afstanden worden nergens meer aangehouden. Ook bondscoach Louis van Gaal maakte duidelijk hoe het buurland omgaat met de pandemie. Na de wedstrijd sprak hij geanimeerd met ex-Bayern-spelers als Thomas Müller en Bastian Schweinsteiger. Een knuffel hier, een luide lach daar. Arm in arm gingen Müller en van Gaal op zoek naar de vrouw van de bondscoach op de tribunes."

Eerder werd al duidelijk dat van Gaal niet bij de WK-loting aanwezig kan zijn op vrijdag. De bondscoach blijft positieve PCR-tests afleggen, ondanks dat hij vorige week al uit isolatie mocht. Zonder een negatieve test is de bondscoach niet welkom in Qatar. "Volgens de dokter zijn het restverschijnselen van het coronavirus en dat blijft langer hangen bij een PCR-test", aldus de keuzeheer. In plaats van Van Gaal zal assistent Danny Blind aanwezig zijn bij de plechtigheid.