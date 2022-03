Wouter Burger ‘doodziek’ van rode kaart: ‘Genaaid door eigen ploeggenoot’

Woensdag, 30 maart 2022 om 12:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:20

Wouter Burger is niet blij met Dan Ndoye, ploeggenoot bij FC Basel. De 21-jarige middenvelder werd dinsdagavond tijdens het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje met de leeftijdsgenoten van Zwitserland (2-0 winst) van het veld gestuurd met een rode kaart, nadat Ndoye hem door een slimmigheidje zijn tweede gele kaart aansmeerde.

“Ja, ik word genaaid door mijn eigen teamgenoot", zegt Burger in gesprek met ESPN. “We trainen woensdag weer en dan is hij wel van mij. Nee, hij doet er alles aan om te winnen en ik moet iets slimmer zijn in dat duel door niet met geel op zak zo'n tackle in te zetten.” De international van Jong Oranje, die als gelegenheidsverdediger speelde, zag hoe zijn ploeggenoot Ndoye kermend naar de grond ging na een lichte overtreding.

Dat wordt gezellig op de training van FC Basel morgen... ??#NEDZWI pic.twitter.com/VDZ4iBGnEY — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2022

Burger laakt dan ook het gedrag van zijn ploeggenoot bij FC Basel. “Misschien had ik hetzelfde gedaan als de situatie andersom was geweest. Het zit alleen niet zo in mijn systeem. Hij voelt iets en gaat liggen. Dan ligt hij vijf minuten op de grond alsof hij echt geblesseerd is. Dat vind ik jammer en dat ga ik hem ook vertellen. Nee, we vliegen niet samen terug naar Zwitserland. Dat stond hiervoor ook niet op de planning hoor.”

Ondanks dat Jong Oranje met een man minder kwam te spelen, zette de ploeg toch een cruciale stap richting deelname aan het EK 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi moest winnen van Zwitserland om plaatsing in eigen hand te houden. Invaller Elayis Tavsan, die zijn debuut beleefde als vervanger van de geblesseerd geraakte Joshua Zirkzee, redde Oranje met twee goals. “Ik heb beide doelpunten gemist, ik was namelijk nog doodziek van mijn rode kaart”, aldus Burger.