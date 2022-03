Kuijt lovend: ‘Hij wordt een van de toekomstige sterren van Oranje'

Woensdag, 30 maart 2022 om 11:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:18

Ryan Gravenberch heeft alles in zich om de komende jaren een geweldige speler te worden, zo is Dirk Kuijt van mening. De voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool, die zelf tot 104 interlands voor Oranje kwam, verwacht dat Gravenberch een van de nieuwe sterren van het Nederlandse voetbal zal worden. In een interview met GOAL laat Kuijt ook zijn licht schijnen over de interesse van Manchester United in Erik ten Hag.

Gravenberch wordt al enkele weken nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München. Volgens onder meer De Telegraaf zou der Rekordmeister eerder deze maand een bod van 25 miljoen euro op de middenvelder van Ajax hebben uitgebracht. Kuijt kan wel begrijpen waarom Gravenberch op de radar van Bayern staat. "We hebben zoveel getalenteerde spelers in Nederland en Gravenberch is daar zeker één van”, zegt de oud-prof. “Hij doet het heel goed bij Ajax. Hij had een paar wedstrijden waarin hij niet speelde, toen Ten Hag voor andere middenvelders koos, maar hij komt nu terug en hij is zeker een van de toekomstige sterren van het Nederlandse voetbal.”

“Er wordt veel geschreven dat hij een transfer naar Bayern München gaat maken, wat een geweldige stap voor hem zou zijn”, vervolgt Kuijt, die in Nederland ook regelmatig hoort dat het soms beter is om wat langer in de Eredivisie te blijven om ervaring op te doen. “Soms vertrekken spelers te snel, en tegenwoordig is het niet al te makkelijk om de stap te maken van de Eredivisie naar de Bundesliga of de Premier League, of welke grote ploeg in Europa dan ook, omdat het niveau van de topclubs zo hoog is. Maar voor mij is hij een toekomstige ster en hij heeft alles in zich om de komende jaren een geweldige speler te worden.”

Naast Gravenberch staat ook Ten Hag in de belangstelling van een Europese topclub. De trainer van Ajax is een van de topkandidaten om volgend seizoen bij United het stokje over te nemen van interim-manager Ralf Rangnick. Over de Nederlandse oefenmeester is Kuijt eveneens louter positief. “Ten Hag is een geweldige, ervaren trainer. Hij heeft ervaring opgedaan bij het tweede elftal van Bayern München, daarna bij FC Utrecht en nu bij Ajax.”

"Hij is een geweldige manager die zichzelf enorm heeft verbeterd, zowel op als naast het veld”, stelt Kuijt. “Ik weet dat sommige mensen twijfelden aan zijn Engels, zijn presentatie voor de camera, maar je ziet hem elke week groeien als manager, en ik denk dat hij bij elke topclub in Europa een geweldig werk kan leveren. Zijn tactiek, zijn manier van denken over voetbal, is erg interessant en het zou geweldig zijn als hij een kans zou krijgen bij een topclub.”