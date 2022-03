Almere City vervangt Jacobs met 'een van de beste TD's van Nederland'

Woensdag, 30 maart 2022 om 10:44 • Rian Rosendaal

Johan Hansma is de nieuwe technisch manager van Almere City FC, zo is woensdag duidelijk geworden. De 52-jarige oud-speler van sc Heerenveen is de opvolger van Giel Jacobs, die na dit seizoen vertrekt bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Voor Hansma is het de eerste keer sinds 2013 dat hij weer aan de slag gaat bij een profclub in Nederland.

Hansma, die naast Heerenveen ook uitkwam voor PEC Zwolle, werkte na zijn actieve loopbaan in het Abe Lenstra Stadion als commercieel- en technisch manager. Drie jaar later trok de bestuurder de deur achter zich dicht in Heerenveen. Korte tijd later richtte Hansma zijn eigen managementbureau Futuralis Football Group op. Hiermee was hij tussen 2014 en 2016 betrokken bij de technische zaken van NEC. Mede door interne strubbelingen kwam er een einde aan de samenwerking. Op de website van dit bedrijf wordt aangekondigd dat de voormalig verdediger de overstap maakt richting Almere.

BREAKING: Johan Hansma verlaat @FuturalisFG en gaat aan de slag als Technisch Manager bij @AlmereCityFC.



Later meer! pic.twitter.com/1a8yQ8DPVB — Futuralis FG (@FuturalisFG) March 30, 2022

"In 2013 ben ik samen met 3 partners Futuralis Football Group B.V. gestart", reageert Hansma woensdag. "Een avontuur met veel mooie ervaringen en belevenissen wat per 1 april 2022 voor mij stopt omdat ik een nieuwe uitdaging aan ga als technisch manager bij Almere City FC. Met veel plezier kijk ik terug op het contact met onze spelers en trainers en hun ontwikkelingen, de transfers naar diverse clubs in Europa en Amerika die we gemaakt hebben en ook het adviseurschap op technisch gebied bij NEC was een onvergetelijke ervaring", aldus de nieuwe technisch manager van Almere City.

Roderik van Kerkhof, CEO van Futuralis Football Group, is lovend over het werk dat Hansma in de afgelopen jaren heeft verricht. "Als je een van de beste technisch directeuren van Nederland bent, dan vind ik dit een logische stap. We hebben de afgelopen negen jaren intensief samengewerkt met zijn allen, waardoor de werkzaamheden van Johan door ons ervaren team in goede orde kunnen worden voortgezet."

Almere City maakt een moeizaam seizoen door in de Keuken Kampioen Divisie, wat leidde tot het voortijdige vertrek van Gertjan Verbeek. Onder diens opvolger Alex Pastoor is de ploeg opgeklommen naar de dertiende plaats. De matige prestaties waren de supporters een doorn in het oog. Na het 0-0 gelijkspel tegen ADO Den Haag in januari richtten de fans hun vizier na het laatste fluitsignaal op technisch directeur Teun Jacobs, die wat betreft de Almere-fans mocht 'oprotten'.