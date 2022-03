Derksen: ‘Een beetje overdreven van PSV, is hij niet een beetje overbodig?’

Woensdag, 30 maart 2022 om 10:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:01

Johan Derksen vindt het een goede zaak dat Dick Advocaat als mentor fungeert van Rick Kruys bij FC Utrecht, terwijl hij het ook verstandig acht dat Ruud van Nistelrooij met ingang van komend seizoen wordt geholpen door Fred Rutten. Dat Guus Hiddink als klankbord gaat fungeren voor Van Nistelrooij bij PSV lijkt Derksen niet erg verstandig, zo liet hij dinsdagavond weten in Vandaag Inside.

"Ik vind dit goed, en ik vind Van Nistelrooij met Fred Rutten vind ik ook goed", zo opende Derksen zijn betoog. "Maar dat dan ook nog Guus Hiddink erbij moet, dan ga je wel duidelijk maken aan de buitenwereld dat Van Nistelrooij nog niet geschikt is. En als ik Fred Rutten was, wat de adviseur en de rechterhand van de hoofdtrainer is, had ik gezegd: 'Ja, als die Hiddink er ook nog bijkomt om mee te lullen, dan ga ik wel naar huis. Dan moet Hiddink maar naast hem gaan zitten'. Een beetje overdreven", zo oordeelde de analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aanstelling Van Nistelrooij bij PSV bijna rond; Guus Hiddink wordt klankbord

De nieuwe PSV-trainer zal adviezen gaan krijgen van Guus Hiddink bij PSV. Lees artikel

"Dan zou ik Hiddink alleen pakken om te zeggen van: 'Joh, ga die wedstrijden kijken en dan komen we op maandag bij elkaar'. Een keer in de week, das zat", haakt René van der Gijp in. "Ja, maar vind je niet als Fred Rutten erbij is dat Hiddink een beetje overbodig is?", vraagt Derksen gelijk aan zijn tafelgenoot. "Maar dat zou Hiddink zelf ook door moeten hebben", zo gaf mee aan de inmiddels 75-jarige oud-trainer van de Eindhovense club. "Hiddink is niet lastig ofzo, die komt een kopje koffie drinken. Maar ik vind het naar buiten uit naar Van Nistelrooij zo van: alle mensen worden van stal gehaald om hem te steunen. Nee, als je eraan begint moet je een grote jongen zijn."

Van Nistelrooij heeft nog geregeld contact met Hiddink, als wiens assistent hij fungeerde toen Hiddink bondscoach bij het Nederlands elftal was van 2014 tot 2015. Hiddink springt op zijn beurt de afgelopen jaren al regelmatig bij om jonge hoofdtrainers van PSV te helpen. Zo hielp Hiddink ook Philip Cocu en Ernest Faber in hun beginperiodes bij de club. Hiddink zal echter geen formele rol gaan bekleden bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.