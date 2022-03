BILD is onverbiddelijk en heeft louter onvoldoendes voor Oranje

Woensdag, 30 maart 2022 om 08:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:20

De rapporteurs van BILD lijken niet erg onder de indruk te zijn van de spelers die dinsdagavond opdraafden tijdens de interland tussen het Nederlands elftal en Duitsland. De Duitse boulevardkrant deelt namelijk geen enkele voldoende uit en veel internationals krijgen zelfs een zeer lage beoordeling. Teun Koopmeiners, Steven Berghuis en Donyell Malen lijken nog blij te mogen zijn met een 5 als rapportcijfer voor hun optreden tegen die Mannschaft.

Er is slechts een 4 voor Mark Flekken, Tyrell Malacia en Memphis Depay. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind, Denzel Dumfries en Frenkie de Jong komen er met een 3 ook niet bepaald goed af. BILD is ook onverbiddelijk voor de ploeg van bondscoach Hansi Flick, met zelfs een 2 voor doelpuntenmaker Thomas Müller. Onder meer Manuel Neuer, Kai Havertz en Timo Werner ontvangen een 3 voor hun optreden in de Johan Cruijff ArenA. Louis van Gaal en Flick krijgen respectievelijk een 3 en een 2 voorgehouden. Scheidsrechter Craig Pawson verlaat Nederland met een 2 als eindcijfer.

De zeer lage cijfers voor de Oranje-internationals.

Netherlands 1:1 Germany | Player ratings [Bild] pic.twitter.com/taMh7LPaiF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 29, 2022

BILD zoomt ook in op het feit dat Nederland pers se een VAR wilde bij de oefeninterland, ook al is dat nodig verplicht bij vriendschappelijke duels tussen twee landen. "Nederland voorkomt zijn eigen overwinning", doelt men op de overtreding van Thilo Kehrer op Memphis Depay in het strafschopgebied. Pawson wees naar de stip, maar op advies van de VAR draaide hij zijn beslissing terug. "De eerste serieuze WK-test eindigt dus in een gelijkspel voor het elftal van Flick. Tot aan het eindtoernooi in Qatar heeft men nog maar een paar duels om te kunnen bepalen waar het staat."

Volgens Kicker is het gelijkspel van Duitsland op Nederlandse bodem terecht. "Na een fase van dominantie struikelde de ploeg van Flick in de slotfase. Door de diverse blessures bij de Duitsers kreeg Louis van Gaal niet de grootst mogelijke uitdaging waarop hij hoopte, maar ondanks de absentie van enkele spelers speelde Duitsland als een echte topploeg. Oranje gaf na rust lange tijd geen teken van leven. Door de constante druk van de Duitsers werd er met name op het middenveld veel balverlies geleden. Al met al een verdiend gelijkspel."

Een vier voor de twee slechtste spelers van Oranje tegen Duitsland

Lees hier de rapportcijfers van Voetbalzone voor de spelers van Oranje. Lees artikel

Volgens Die Welt was er dinsdagavond niet echt sprake van een vriendschappelijke ontmoeting tussen de buurlanden. "Een intens duel tussen twee ploegen die zeer geconcentreerd speelden. Nederland, dat we kennen vanwege de aanvallende kwaliteiten, werd telkens vastgezet in het eigen strafschopgebied. Het loerde daarom tegen de natuur in op de counter, al was dat signaal al afgegeven door Flick met zijn opstelling. De slotfase van de wedstrijd zal Flick verschillende inzichten moeten geven." Der Westen merkt op dat veel supporters verbaasd waren over de aanwezigheid van de VAR bij een oefeninterland, wat er dus voor zorgde dat Oranje geen strafschop kreeg in de slotfase.