Antony en Brazilië sluiten af in stijl; definitief geen WK voor Sinisterra

Woensdag, 30 maart 2022 om 07:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:08

Brazilië heeft de kwalificatiecampagne richting het WK in Qatar in stijl afgesloten. De Goddelijke Kanaries waren in de nacht van dinsdag op woensdag veel te sterk voor Bolivia: 0-4. Argentinië kwam tegelijkertijd niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Ecudaror. De Argentijnse ploeg was net als de Brazilianen al lang en breed geplaatst voor de eindronde van later dit jaar. Het duel tussen beide grootmachten dat vorig jaar werd gestaakt moet nog wel worden ingehaald, maar de FIFA heeft hier nog geen definitieve datum voor gevonden.

Bolivia - Brazilië 0-4

In La Paz, op circa drie kilometer hoogte, brak Lucas Paquetá de ban in de 24ste minuut met een fraai wippertje over doelman Rúben Cordano: 0-1. In de slotminuut van de eerste helft verdubbelde Richarlison de voorsprong na een vlotte counter van de bezoekers. Paquetá stond halverwege de tweede helft met een assist aan de basis van de 0-3 van Bruno Guimarães. In de toegevoegde tijd bepaalde Richarlison de eindstand op 0-4. Antony had andermaal een basisplaats bij het oppermachtige Brazilië, al werd de vleugelaanvaller van Ajax wel voortijdig naar de kant gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nicolás Tagliafico deed gewoon negentig minuten mee bij de Argentijnse ploeg.

Ecuador - Argentinië 1-1

Lionel Messi en consorten begonnen voortvarend aan de ontmoeting met Ecuador, met River Plate-aanvaller Julían Álvarez die de score opende na een halfuur spelen. Het leek voldoende voor een minieme zege, maar Enner Valencia had andere plannen. De 32-jarige aanvaller zag zijn strafschop nog wel worden gekeerd door de Argentijnse doelman Gerónimo Rulli, maar in de rebound tekende de routinier alsnog voor de late gelijkmaker. Nicolás Tagliafico heeft bij Ajax al enige tijd geen basisplaats meer, bij in de Argentijnse ploeg speelde de linksback gewoon weer negentig minuten mee. Ecuador gaat ondanks de nederlaag als nummer vier naar het WK.

Chili - Uruguay 0-2

Uruguay gaat definitief als nummer drie in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule richting het WK. In de nacht van dinsdag op woensdag werd met 0-2 gewonnen van Chili, dat afwezig zal zijn later dit jaar in Qatar. Sterspeler Luis Suárez werd ditmaal als invaller gebruikt, wat goed uitpakte. De aanvaller van Atlético Madrid zorgde in de 79ste minuut voor de 0-1 voor Uruguay. In de slotminuut van de clash in Santiago maakte Federico Valverde aan alle spanning een einde: 0-2. Voormalig AZ-doelman Sergio Rochet stond onder de lat bij het bezoekende land.

Geen WK later dit jaar voor Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra.

Luis Sinisterra zal ontbreken op het WK in Qatar. De aanvaller van Feyenoord speelde een uur mee met Colombia tegen Venezuela, dat met 0-1 werd verslagen dankzij een treffer van James Rodríguez. De Colombianen blijven desondanks op de zesde plaats steken, want nummer vijf Peru won met 2-0 van Paraguay en gaat daardoor de play-offs in. Peru speelt in juni tegen de Verenigde Arabische Emiraten of Australië voor een WK-ticket.