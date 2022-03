Algerijnse fans verbouwen eigen stadion na krankzinnig voetbalgevecht

Woensdag, 30 maart 2022 om 00:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:30

Kameroen heeft zich dinsdagavond na een zinderende wedstrijd geplaatst voor het WK 2022. Op bezoek bij Algerije volstond een 1-2 overwinning na verlenging om zeker te zijn van een ticket voor de eindronde in Qatar. Het heenduel eindigde in een 0-1 zege voor de Algerijnen, waardoor de 0-1 eindstand in het voordeel van Kameroen in de return een verlenging opleverde. Na de gelijkmaker van RKC'er Ahmed Touba in de 118e minuut, dacht Algerije er met het ticket vandoor te gaan, maar zes minuten later bezegelde Karl Toko Ekambi het lot alsnog in het voordeel van Kameroen.

Bij de thuisploeg verscheen FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki aan de aftrap, terwijl Onana het doel van Kameroen verdedigde. De eerste speldenprikken werden uitgedeeld door Algerije, dat via Islam Slimani al na twee minuten spelen gevaarlijk werd. De aanvaller van Sporting Portugal mikte echter rakelings naast. Halverwege de eerste helft was Kameroen wel trefzeker. Na een geweldige blunder van doelman Raïs M'Bolhi was Eric Maxim Choupo-Moting er als de kippen bij om de openingstreffer tegen de touwen te schieten. Algerije schreeuwde op slag van rust om een strafschop, maar kreeg die na tussenkomst van de VAR niet.

Na rust leken de Algerijnen alsnog op gelijke hoogte te komen, toen Slimani aan het einde stond van een vlot lopende aanval. De aanvaller rondde echter af in buitenspelpositie en werd terecht teruggevlagd. Beide ploegen kregen in het tweede bedrijf kansen om een verlenging te ontlopen, maar slaagden daar niet in. Onder meer door goed keeperswerk van Onana hield Kameroen de nul. In de verlenging was het wederom Slimani die moest worden teruggevlagd na een treffer. Ditmaal beroerde hij het leer met de arm. Beide ploegen weigerden genoegen te nemen met het nemen van strafschoppen en gingen vol op de aanval.

Algerije leek daarvoor beloond te worden, toen de in de verlenging ingevallen Touba raak kopte uit een corner van Rachid Ghezzal. Tot dat moment leek Onana schier onpasseerbaar. De Ajacied had meerdere katachtige reddingen in huis en leek zijn ploeg naar de strafschoppen te loodsen. Terwijl Algerije amper bekomen was van de feestvreugde, werd het Noord-Afrikaanse land alsnog in rouw gedompeld. In de absolute slotminuten van de verlenging kreeg Ekambi een doorgekopte bal voor de voeten, waarna hij niet aarzelde en doeltreffend uithaalde: 1-2. Algerijnse fans lieten zich niet veel later van hun slechtste kant zien door stoeltjes op het veld te gooien. Gedurende de verlenging gebeurde dat ook al.