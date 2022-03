Louis van Gaal wordt geweigerd door Qatar en ontbreekt bij WK-loting

Woensdag, 30 maart 2022 om 00:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:07

Louis van Gaal kan niet fysiek aanwezig zijn bij de loting in Qatar voor de groepsfase van het WK. Vorige week dinsdag werd de bondscoach van Oranje positief getest op het coronavirus, al mocht hij twee dagen later al uit isolatie omdat hij klachtenvrij was. Toch kan Van Gaal vrijdag niet aanwezig zijn bij de loting, daar hij nog altijd positief PCR-tests blijft afleggen. Zonder een negatieve test is hij niet welkom in het land.

Het Nederlands elftal is bij de loting veroordeeld tot Pot 2. Dat heeft te maken met de plaatsing van Portugal, dat dankzij de 2-0 overwinning op Noord-Macedonië beslag legde op laatste plek in Pot 1. Oranje zal uit de hoogste Pot België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Engeland, Spanje, Portugal of Qatar treffen. “Ik denk dat het Qatar wordt, dat denk ik echt. Ik heb namelijk altijd geluk aan mijn kont hangen. Maar zonder gekheid: als je wereldkampioen wil worden moet je van iedereen kunnen winnen”, concludeert de bondscoach.

Zelf kan Van Gaal dus niet aanwezig zijn, vertelt hij op de persconferentie na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. “Volgens de dokter zijn het restverschijnselen van het coronavirus en dat blijft langer hangen bij een PCR-test”, aldus de bondscoach. In plaats van Van Gaal zal assistent Danny Blind aanwezig zijn bij de plechtigheid.