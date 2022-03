Noussair Mazraoui reageert met twee emoji's op plaatsing Marokko voor WK

Woensdag, 30 maart 2022 om 00:02

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Noussair Mazraoui heeft nog altijd het beste voor met de nationale ploeg van Marokko. De rechtsback van Ajax stelt zichzelf momenteel niet beschikbaar voor Marokko, maar is wel blij met de kwalificatie van het Noord-Afrikaanse land voor het WK. Na de 4-1 zege van Marokko op DR Congo, die ruim voldoende was na het 1-1 gelijkspel in de eerste wedstrijd, reageert Mazraoui via Instagram met emoji's van de Marokkaanse vlag en een hartje. De vleugelverdediger werd eerder deze maand opgenomen in de voorlopige selectie voor de duels met Congo, maar had geen trek in een rentree.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mazraoui schreef toen in een statement dat hij het afgelopen anderhalf jaar 'zonder enige uitleg' niet is opgeroepen voor de nationale ploeg. "Het afgelopen anderhalf jaar heeft niemand binnen de voetbalbond of de technische staf de tijd genomen om contact met mij op te nemen en te vragen naar de redenen. Nooit eerder heb ik zo'n gebrek aan respect meegemaakt richting mij als sporter of als persoon", zei Mazraoui onder meer. Hij leek de deur voor een terugkeer op een kier te houden: "Ik wens het team het beste en hoop jullie in de toekomst te zien."