Van der Vaart vreest voor toekomst Oranje-uitblinker: ‘Hij moet weg daar’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 23:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:07

Rafael van der Vaart denkt dat Steven Bergwijn zo snel mogelijk moet vertrekken bij Tottenham Hotspur. De 24-jarige aanvaller blonk de voorbije interlandperiode bij het Nederlands elftal zowel uit tegen Denemarken (4-2 winst) als Duitsland (1-1), maar is bij zijn eigen club allerminst verzekerd van een basisplaats. Van der Vaart weet uit ervaring dat hoe goed Bergwijn ook speelt voor zijn land, zijn situatie in clubverband hem parten gaat spelen.

Nadat Thomas Müller Duitsland dinsdag vlak voor rust op voorsprong had gezet, zorgde invaller Bergwijn na 68 minuten met een kiezelharde knal voor de 1-1 eindstand. Ook het werk dat vooraf ging aan de goal kan de analisten bij Studio Sport bekoren. ""Die pass (van Frenkie de Jong, red.) was geweldig en Denzel Dumfries legt hem fantastisch terug. Een hele goede goal", vindt Pierre van Hooijdonk. Van der Vaart kan zich daarin vinden en wendt zich in het specifiek tot Bergwijn.

68' Kiezelhard! Het is de week van Bergwijn. Twee keer scoren tegen Denemarken. En nu ook tegen Duitsland. Het staat gelijk: 1-1.#neddui pic.twitter.com/cdvsBfI45S — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

"Je hebt wel heel veel vertrouwen als je hem zo inschiet", oordeelt hij. Van der Vaart haakt vervolgens in op Bergwijns situatie bij zijn club, waar hij vaker invaller dan basisspeler. is "Wij hebben hem alleen hier gezien. Hij moet daar gewoon weg, hij moet gewoon spelen." Presentator Tom Egbers vraagt Van der Vaart - 109-voudig international van Oranje in hoeverre zo'n situatie invloed heeft als een speler wel goed speelt bij het Nederlands elftal. "Ik heb het zelf meegemaakt bij Real Madrid", antwoordt Van der Vaart. "Daar speelde ik niet altijd, en dan kwam je bij het Nederlands elftal en dan had je wel een probleem. Hoe goed je ook was."

Van Hooijdonk, tevens oud-international, haakt in. "Ja, je had een probleem omdat de anderen wel speelden. Maar dat is nu natuurlijk een stuk minder geworden (ook concurrenten Memphis Depay (Barcelona), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Noa Lang (Club Brugge) zijn bij hun clubs niet onomstreden, red.)." Dat kan Van der Vaart beamen. "En op mijn positie had je natuurlijk Wesley Sneijder die in wereldvorm verkeerde. Dat maakte het weer makkelijker voor de coach."

Zowel Van der Vaart als Van Hooijdonk zouden bondscoach Louis van Gaal adviseren om Bergwijn voorlopig wel laten staan naast Depay, daar Malen in zijn basisoptreden tegen Duitsland niet kon imponeren. "Ik vond hem ook heel egoïstisch", zei Van der Vaart. "Je zag Depay ook een paar keer klagen. De connectie met Bergiwjn is op dit moment gewoon veel beter." Bergwijn stond afgelopen transferperiode nog in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, maar de club hikte aan tegen de hoge vraagprijs van Tottenham.