Depay, Van der Vaart en Van Hooijdonk zijn eensgezind over cruciaal moment

Dinsdag, 29 maart 2022 om 23:48 • Dominic Mostert

Memphis Depay is van mening dat hij een strafschop verdiende in de wedstrijd tegen Duitsland. Bij een 1-1 stand raakte de aanvaller van Oranje verwikkeld in een duel met Thilo Kehrer in het zestienmetergebied en uiteindelijk wees scheidsrechter Craig Pawson naar de stip. Na interventie van de videoarbitrage bekeek Pawson de beelden en draaide hij zijn besluit terug. Depay trekt een andere conclusie na het zien van de beelden.

"Hij raakt amper de bal", zegt Depay over Kehrer. "Hij geeft mij een beuk, waardoor hij de bal nog raakt. Ik zette bewust nog mijn lichaam ertussen, want ik zag hem in mijn ooghoek komen. Dat hij hem dan niet geeft is jammer, want ik wil winnen." In de studio van de NOS concluderen Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart eveneens dat Oranje is benadeeld. Van Hooijdonk is het eens met de stelling van presentator Tom Egbers dat Oranje ‘een strafschop door de neus is geboord’.

Wat vond Memphis van het penaltymoment? "Hij raakt amper de bal. Hij geeft mij een beuk waardoor hij bij de bal kan komen."#neddui pic.twitter.com/c1VLEV0jGZ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

“Dat vind ik ook”, reageert de oud-aanvaller. “Het linkerbovenbeen van Depay wordt eigenlijk volledig uit balans gebracht, waardoor hij valt. Daarna wordt de bal wel geraakt, maar ik vind dit echt wel een penalty. Als je als scheidsrechter de beelden bekijkt, zie je toch dat het linkerbeen van Depay naar binnen klapt?” Van der Vaart vindt dat de videoarbitrage niet had moeten ingrijpen. “De penalty werd in eerste instantie ook gegeven. Om het terug te draaien, moet het een honderd procent fout zijn. Dat is dit natuurlijk niet. De scheidsrechter zag waarschijnlijk dat Kehrer de bal raakte, maar hij raakte eerst het lichaam van Depay. Dan kom je op een gegeven moment wel bij de bal aan”, lacht de analist.

Depay beleefde tegen Duitsland 'geen leuke wedstrijd', zo zegt hij zelf. "Zij hebben veel spelers die in de bal spelen en hadden ook vaak de bal. De eerste helft was van ons niet goed en vol slordigheden. Dan zie je dat zij de hele tijd de bal hebben. Zelf was ik ook niet balvast. Dat kan ik beter. Dat is minder leuk, maar we hebben geknokt", stelt de aanvaller, die één speler uitlicht als sleutel tot de opleving van Oranje na de rust. "Daley Blind gaf ons vertrouwen. Hij was aan het doordekken, sturen en steeds aanwezig. Daarna scoorden we 1-1 en kregen we ook nog kansen op de 2-1."