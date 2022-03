Van Gaal benoemt zwakke schakel bij Oranje: ‘Dat deed hij niet goed’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 23:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:54

Louis van Gaal kijkt met gemengde gevoelens terug op de vriendschappelijke interland tegen Duitsland. Het Nederlands elftal bleef in de Johan Cruijff ArenA steken op een 1-1 gelijkspel, doordat de Duitsers in de eerste helft de overhand hadden. Invaller Steven Bergwijn, die tegen Denemarken ook al twee keer scoorde, trok de stand twintig minuten voor tijd gelijk. Van Gaal kon het in zijn reactie na afloop niet laten om een van zijn spelers van een kritische noot te voorzien.

Van Gaal wijzigde zijn elftal op drie posities ten opzichte van de interland tegen Denemarken (4-2). Nathan Aké en Bergwijn werden vervangen door respectievelijk Tyrell Malacia en Donyell Malen. Daley Blind zakte een linie en stond links in het centrum van de verdediging geposteerd. "Wij waren niet balvast, zeker niet in de eerste helft", concludeert Van Gaal na de remise bij de NOS. "Dat was het probleem, maar dat kwam ook door de druk van Duitsland. Dat heeft ook met vorm te maken en vertrouwen om je onder de druk uit te voetballen. Dat is ook de kwaliteit van de Duitsers. Onze kwaliteit is dat we niks hebben weggegeven. Dat die 0-1 nog viel voor de rust had te maken met het feit dat Dumfries die bal zomaar weg schoot."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Duitsland kwam op slag van rust op voorsprong, toen Thomas Müller de bal voor de voeten kreeg en onberispelijk uithaalde. "Wij hebben één ding niet goed gedaan en dat is dat we niet balvast waren", aldus Van Gaal. "Maar we hebben wel goed verdedigd. Het is heel moeilijk als je zo dynamisch door elkaar speelt, zoals Duitsland doet. Dan is het moeilijk om door te dekken. In de tweede helft knokten wij ons terug. Als wij die penalty krijgen wordt het gewoon 2-1 voor Nederland. Over de hele wedstrijd gezien was Duitsland de betere, op punten. Voor het proces was het beter geweest als we gewonnen hadden."

Vrijdag tijdens de afsluitende persconferentie vertelde Van Gaal over de tien meter-regel. "Duitsland heeft de kwaliteiten om daarop in te spelen", zei Van Gaal. Daarmee stelt hij dat de spelers van Oranje onderling niet verder dan tien meter uit elkaar mogen staan op het veld. "Ik vond dat Van Dijk en De Ligt dat goed deden, Dumfries kon beter. Hij moet doordekken aan de kant waar de bal is. Hij kan alleen knijpen als de bal aan de andere kant is, als de bal aan zijn kant is moet hij door op David Raum, die heel hoog speelde. Dat hadden we tegen hem gezegd, maar deed hij in de eerste helft niet goed."

Een vier voor de twee slechtste spelers van Oranje tegen Duitsland

Voetbalzone beoordeelde de spelers van Oranje met een rapportcijfer. Lees artikel

Van Gaal deelt wel een compliment uit aan het publiek, dat in zijn ogen 'geweldig' was. "Wij maakten natuurlijk een fantastisch doelpunt. En we hadden nog vaker kunnen scoren. De Ligt schiet over. Als Klaassen daar staat hangt hij gewoon", aldus Van Gaal. "Wat ik heb gezegd in de kleedkamer na afloop? Dat gaat jullie niks aan. Dat gaat veel verder dan ik voor een camera kan zeggen. Ik spreek jongens aan op wat ze wel en niet goed deden. Maar ik vind dat we een fantastische week achter de rug hebben. We hebben in één week het systeem geïmplementeerd en tegen twee sterke landen gespeeld."