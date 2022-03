Marokko plaatst zich mede dankzij Tissoudali voor tweede keer op rij voor WK

Dinsdag, 29 maart 2022 om 23:35 • Mart van Mourik

Marokko heeft zich dinsdagavond op overtuigende wijze gekwalificeerd voor het WK in Qatar. Na het 1-1 gelijkspel uit het heenduel hadden de Leeuwen van de Atlas ditmaal geen enkele moeite met DR Congo en zegevierde men met 4-1. Azzedine Ounahi naam twee treffers voor zijn rekening, terwijl Tarik Tissoudali een belangrijke bijdrage leverde met een doelpunt en een assist. Ook Tunesië plaatste zich voor het wereldkampioenschap. Na de eerdere 1-0 zege volstond dinsdag een 0-0 gelijkspel tegen Mali.

Marokko - DR Congo 4-1

De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic kreeg in de 21ste minuut de gewenste voorsprong in handen. De afvallende bal belandde circa twintig meter van het doel voor de voeten van Azzedine Ounahi, die met een heerlijke uithaal voor de 1-0 zorgde. Diep in de blessuretijd verdubbelde Tissoudali de voorsprong na een inschattingsfout van Christian Luyindama. Oog in oog met doelman Joël Kiassumbua rondde Tissoudali op koelbloedige wijze af: 2-0. In het tweede bedrijf liep Marokko nog verder weg. Tien minuten na rust maakte Ounahi zijn tweede van de avond waarmee hij de 3-0 aantekende, terwijl Achraf Hakimi in de 69ste minuut voor de 4-0 zorgde. Het slotakkoord werd gespeeld door Congo, dat via Ben Malango Ngita nog de aansluitingstreffer mocht vieren: 4-1. Bij Marokko stond Sofyan Amrabat centraal op het middenveld.