Mbappé bewijst wederom sterrenstatus en dirigeert Frankrijk naar ruime zege

Dinsdag, 29 maart 2022 om 23:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:17

Frankrijk heeft dinsdagavond de interlandbreak overtuigend afgesloten. In het Stade Pierre-Mauroy nam Kylian Mbappé les Bleus bij de hand tegen Zuid-Afrika, dat op een flinke 4-0 nederlaag werd getrakteerd. Mbappé was verantwoordelijk voor zowel de 1-0 als de 3-0; met name de eerste treffer was van grote schoonheid.

Vanaf minuut één waren de bezoekers een speelbal voor de Franse machine. Met 71 procent balbezit en 3 schoten op doel in de zak bracht Mbappé de ploeg van Didier Deschamps op voorsprong. Antoine Griezmann chipte de bal vanaf rechts richting de jongeling, die rustig kon klaarleggen op de rand van het zestienmetergebied. Mbappé krulde de bal vervolgens prachtig in de verre kruising achter doelman Ronwen Williams: 1-0.

Na ruim een halfuur verdubbelde Olivier Giroud de marge. De routinier ontving de bal van Griezmann en draaide zich met een pirouette vrij, alvorens met links in de verre hoek te schieten.

Ook na rust bleef Frankrijk het tempo dicteren tegen de kansloze opponent. Williams behoedde Zuid-Afrika echter lang voor erger, door goed te redden op pogingen van Mbappé, Giroud en rechtermiddenvelder Jonathan Clauss; Lucas Digne had het ongeluk dat hij met zijn volley de paal trof. Een bevlieging van Mbappé bracht de Zuid-Afrikanen toch verder in de problemen.

Siyanda Xulu zag geen andere manier dan een overtreding om de aanvaller af te stoppen, en Mbappé ging zelf achter het leer staan. Williams dook nog in de goede hoek, maar kon de lage schuiver niet stoppen: 3-0. In het resterende kwartier liep Frankrijk zelfs nog uit naar 5-0. Eerst tikte Wissam Ben Yedder op aangeven van collega-invaller Paul Pogba de 4-0 binnen, toen Khuliso Mudau nog direct rood pakte voor een vuile charge op Digne. Mudau hoorde de Franse fans nog eenmaal juichen: Mbappé dolde drie verdedigers om vervolgens Matteo Guendouzi het slotakkoord te gunnen.