Italië wint wedstrijd van drie miljoen; Spanje dankt Morata en Sarabia

Dinsdag, 29 maart 2022 om 22:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:10

Italië heeft de kater na het mislopen van het WK een heel klein beetje weggespoeld met een overwinning op Turkije. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in Konya met 2-3 te sterk voor de Turken. Beide landen speelden om des keizers baard, daar zij in de halve finale van de play-offs werden uitgeschakeld. Spanje had geen enkele moeite met IJsland en boekte een riante 5-0 overwinning. Álvaro Morata en Pablo Sarabia namen beiden twee treffers voor hun rekening.

Turkije - Italië 2-3

Met Orkun Kökçü op de bank begonnen Turkije en Italië aan de in sportief opzicht meest nutteloze oefenwedstrijd van de laatste jaren. Beide landen liepen vorige week een ticket voor het WK mis. Turkije ging met 3-1 ten onder tegen Portugal, terwijl Italië moest buigen voor Noord-Macedonië (0-1). Voor de Italianen stond er wel een premie van drie miljoen euro op het spel, een leuke bijkomstigheid gezien het mislopen van het wereldkampioenschap. De Italianen verloren nog nooit van Turkije (acht overwinningen, drie gelijke spelen), maar kwamen ditmaal al snel op achterstand.

Het duurde tot tien minuten voor rust voordat Italië iets terugdeed. Cristiano Biraghi legde een vrije trap op het hoofd bij Bryan Cristante, die van zo'n tien meter raak kopte voor de gelijkmaker. Amper vijf minuten later bogen de bezoekers het duel helemaal om, toen Giacomo Raspadori profiteerde van een dramatische uittrap van Altay Bayindir: 1-2. Het duel werd twintig minuten voor tijd in het slot gegooid door diezelfde Raspadori, die de bal ietwat gelukkig voor de voeten kreeg en doeltreffend uithaalde in de korte hoek. Bij de thuisploeg gingen Hakan Calhanoglu en Enes Ünal vervolgens naar de kant en zorgde Serdar Dursun met een intikker voor de eindstand: 2-3.

Spanje - IJsland 5-0

Luis Enrique wenste alle opgeroepen spelers speeltijd te geven en verscheen met tien andere spelers aan de aftrap ten opzichte van de gewonnen interland tegen Albanië (2-1) afgelopen zaterdag. Alleen Álvaro Morata behield zijn basisplek. Het duel met IJsland werd afgewerkt in Estadio Riazor, de thuishaven van Deportivo La Coruña. De laatste keer dat de Spaanse ploeg daar speelde was dertien jaar geleden. De ploeg van Enrique begon weifelend aan het duel, maar sloeg op slag van rust twee keer toe en beide keren was Morata de afmaker. Eerst rondde hij koelbloedig af op aangeven van Hugo Guillamón, om drie minuten later vanaf de stip te scoren: 2-0.

In het tweede bedrijf veranderde aan het spelbeeld niks en was het Spanje dat de klok sloeg. Yéremy Pino tilde de marge al snel naar drie, toen hij van dichtbij raak kopte op aangeven van Jordi Alba. Morata werd kort daarop naar de kant gehaald en vervangen door Sarabia, die slechts drie minuten nodig had voor zijn eerste treffer van de avond. Na een vlijmscherpe voorzet van Marcos Alonso kreeg de middenvelder van Sporting Portugal zijn hoofd er tegenaan. Een kwartier voor tijd zorgde diezelfde combinatie voor het slotakkoord. Opnieuw kwam de voorzet vanaf links van Alonso en was het een koud kunstje voor Sarabia om af te ronden: 5-0.