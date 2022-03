Boegeroep van Engelse fans richting Maguire overschaduwt simpele zege

Engeland heeft dinsdagavond een eenvoudige oefenzege op Ivoorkust geboekt. Op Wembley domineerde de ploeg van Gareth Southgate vanaf de eerste minuut, wat het uiteindelijk werd uitgedrukt in een 3-0 overwinning. Het duel werd echter overschaduwd door boegeroep van de Engelse fans richting Harry Maguire. Verderop wist ook België in zijn eigen vriendschappelijke duel eenvoudig af te rekenen met tegenstander Burkina Faso: op het Lotto Park in Brussel werd het net als in Engeland 3-0.

Engeland - Ivoorkust 3-0

Het meest opvallende aan het vriendschappelijke duel gebeurde nog vóór de aftrap. Bij het bekendmaken van de opstellingen werd de naam vanMaguire met boegeroep ontvangen door de Engelse fans. De selectie van de verdediger van Manchester United door bondscoach Southgate lag onder vuur vanwege zijn beroerde vorm. Maguire kwam de eerste helft echter nimmer in de problemen: het was eenrichtingsverkeer richting het doel van de Ivorianen, wat na een halfuur uitgedrukt werd in een treffer. Raheem Sterling passeerde zijn directe tegenstander met een dubbele schaar en gaf laag voor richting de tweede paal, waar Ollie Watkins klaarstond om binnen te tikken: 1-0.

England defender Harry Maguire was booed by some sections of the crowd ahead of the friendly against the Ivory Coast at Wembley. pic.twitter.com/WbZ9d5iC0P — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 29, 2022

Op slag van rust benadeelde Serge Aurier zijn land Ivoorkust door zijn tweede gele kaart te pakken na commentaar op de arbitrage. Sterling strafte het vrijwel direct af. De aanvaller van Manchester City zag zijn eerste poging nog stuiten op Badra Ali Sangaré, maar de doelman sloeg de bal in de voeten van Jack Grealish. Die gaf zijn ploeggenoot bij City een nieuwe kans, waarvan hij dankbaar gebruikmaakte: 2-0. De tweede helft namen the Three Lions flink wat gas terug. Southgate bracht na een uur met onder meer Harry Kane nog wat nieuw elan, wat op de valreep nog zou zorgen voor een derde doelpunt: verdediger Tyrone Mings zette de eindstand op het scorebord. Bij Ivoorkust begon Sébastien Haller in de basis, die de gehele wedstrijd bleef staan.

België - Burkina Faso 3-0

Met een ware B-opstelling (een groot deel van de eerste keus behoorde niet eens tot de selectie) gaf bondscoach Roberto Martínez een hoop spelers de kans tegen de Afrikaanse opponent. Desondanks waren de Belgen oppermachtig. Na iets meer dan een kwartier opende Hans Vanaken de score, door een 'gechipte' voorzet van Leandro Trossard uitstekend in de linkeronderhoek te koppen. Amper twee minuten later verdubbelde Trossard zelf de marge. De middenvelder van Brighton & Hove Albion schoot de bal van heel dichtbij in exact dezelfde hoek als Vanaken even daarvoor.

Even voor rust moest Matz Sels toch een aantal keer ingrijpen op pogingen van Burkina Faso. Met name ex-Ajax- en Vitesse-speler Bertrand Traoré liet zich gelden. Het publiek in Brussel moest echter nog lang wachten voordat de volgende treffer zou vallen, die toch weer in het voordeel van de Belgen viel. Invaller Christian Benteke kopte zeven minuten na zijn entree wederom een voorzet van uitblinker Trossard binnen. De schade liep niet verder op voor Burkina Faso.