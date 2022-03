Lewandowski schiet Polen naar WK en dompelt Zweden en Ibrahimovic in rouw

Dinsdag, 29 maart 2022 om 22:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:45

Polen heeft zich dinsdagavond geplaatst voor het WK in Qatar. De equipe van bondscoach Czeslaw Michniewicz was in Stadion Slaski in Chorzow met 2-0 te sterk voor Zweden. Robert Lewandowski nam de openingstreffer voor zijn rekening, waarna Piotr Zielinski het duel in de slotfase in het slot gooide. Zweden mist daardoor voor de derde keer in vier edities het wereldkampioenschap, nadat het eerder ontbrak in 2010 en 2014.

Bij de bezoekers begonnen Zlatan Ibrahimovic en AZ'er Jesper Karlsson op de bank. Zweden wist zich te plaatsen voor de finale dankzij een late 1-0 overwinning op Tsjechië. Polen stootte automatisch door omdat opponent Rusland werd geschorst. De thuisploeg kan bouwen op een mooie reeks, daar het in de laatste zeventien interlands trefzeker was. Zweden daarentegen wist acht van de laatste negen wedstrijden niet te winnen. Ditmaal begon de ploeg van bondscoach Janne Andersson wel sterk. Emil Forsberg kreeg na een kwartier spelen de mogelijkheid om de score te openen, maar zag zijn schot op aangeven van Alexander Isak worden gepakt door Wojciech Szczesny.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook een poging van Dejan Kulusevski kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. De middenvelder van Tottenham Hotspur leek in te houden en zag zijn schot geblokt worden door Jan Bednarek. Polen kwam tot dat moment amper in het stuk voor, maar kreeg via Matty Cash wel de beste kans van het eerste bedrijf. De verdediger had de bal voor het inschieten na goed voorbereidend werk van Sebastian Szymanski, maar raakte het leer totaal verkeerd. Het duel moest vervolgens enkele minuten worden stilgelegd nadat een deel van de verlichting uitviel, maar kon niet veel later worden hervat.

Ook in de tweede helft waren de beste kansen voor Zweden. Kulusevski schoot echter in de handen bij Szczesny. Aan de andere kant ging de bal twee minuten later op de stip. Jesper Karlström liep invaller Grzegorz Krychowiak in de rug en zag de arbiter naar de stip wijzen. Lewandowski hield het hoofd koel en stuurde Robin Olsen de verkeerde hoek in: 1-0. De Zweden kregen na de openingstreffer opnieuw mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar Fordberg stuitte op Szczesny en ook de ingevallen Mattias Svanberg faalde. Twintig minuten voor tijd gooide Zielinski het duel daarop in het slot.

De middenvelder van Napoli profiteerde van geklungel in de Zweedse defensie en liet Olsen kansloos: 2-0. Marcus Danielson mocht zich de treffer vooral aanreken en liet zich de bal kinderlijk eenvoudig afsnoepen. Andersson bracht Ibrahimovic en Karlsson voor de laatste tien minuten, maar moest toezien hoe Polen beter omsprong met de ruimte. Het was aan Olsen te danken dat de thuisploeg niet uitliep naar een grotere score. De doelman had onder meer een schitterende redding in huis op een kopbal van Bednarek. Ook stond hij op de juiste plek om een snoeihard schot van Lewandowski van dichtbij te keren.