Portugal plaatst zich voor het WK en bewijst Oranje zeer slechte dienst

Dinsdag, 29 maart 2022 om 22:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:45

Portugal heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de eindronde van het WK 2022. In de finale van de play-offs was het team van bondscoach Fernando Santos met 2-0 te sterk voor Noord-Macedonië. Bruno Fernandes was met een dubbelslag de grote man aan Portugese zijde. Portugal voegt zich bovendien als laatste land bij Pot 1 van de loting van komende vrijdag, waardoor het Nederlands elftal veroordeeld is tot een plek in Pot 2.

Ten opzichte van het gewonnen duel met Turkije (3-2) wijzigde Santos zijn ploeg op drie posities. Linksachterin kreeg Nuno Mendes de voorkeur boven Raphaël Guerreiro. Pepe was na zijn coronabesmetting fit genoeg om terug te keren in het hart van de verdediging, en dat ging ten koste van José Fonte. Op de rechtsbackpositie keerde João Cancelo terug van een schorsing, waardoor Diogo Dalot plaats moest maken. Bij Noord-Macedonië werden twee wijzigingen doorgevoerd in de opstelling in vergelijking met de verrassende 0-1 zege op Italië.

De eerste serieuze mogelijkheid werd genoteerd door Cristiano Ronaldo, die na een steekpass op maat van achteruit verzuimde het leer tussen de palen te werken: zijn schuiver ging rakelings naast. De volgende kans was voor Diogo Jota. De aanvaller was eveneens onfortuinlijk in de afronding en kopte uit een hoekschop net over. Na een half uur spelen was het alsnog raak voor Portugal. Op het middenveld onderschepte Bruno Fernandes de bal en kreeg hij het leer in de zestien na een fraaie combinatie terug van Ronaldo. De aanvallende middenvelder vond met een diagonaal schot de linkerhoek: 1-0.

In het tweede bedrijf maakten de Portugezen aan alle hoop van Noord-Macedonië een einde. Na een razendsnelle omschakeling was het opnieuw Fernandes die doel trof: 2-0. Ditmaal fungeerde Diogo Jota als aangever. Nadien behield het thuisland de controle over de wedstrijd en slaagden de Noord-Macedoniërs er niet meer in om Portugal het WK-ticket af te nemen.