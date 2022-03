Oranje leeft op dankzij Steven Bergwijn en speelt gelijk tegen Duitsland

Dinsdag, 29 maart 2022 om 22:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:58

Nederland en Duitsland hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. Het oefenduel in aanloop naar het WK in Qatar eindigde in een 1-1 gelijkspel. Halverwege genoot die Mannschaft nog een 0-q voorsprong dankzij Thomas Müller, waarna invaller Steven Bergwijn de stand halverwege het tweede bedrijf gelijktrok.

Van Gaal wijzigde Oranje op drie posities ten opzichte van de gewonnen interland tegen Denemarken (4-2). Nathan Aké en Bergwijn werden vervangen door respectievelijk Tyrell Malacia en Donyell Malen. Daley Blind zakte een linie en stond links in het centrum van de verdediging geposteerd. Bij de Duitsers keerde Manuel Neuer terug onder de lat. De doelman had een viermansdefensie voor zich die bestond uit Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck en David Raum. Het middenveld werd gevormd door Ilkay Gündogan, Jamal Musiala en Müller. Kai Havertz nam de rol als diepste spits op zich en hij werd bediend door Timo Werner en Leroy Sané.

21' Pfoe. Daar mag wel heel makkelijk ingekopt worden. De lat redt Oranje…#neddui pic.twitter.com/s7oP0QdOn5 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

Het eerste gevaar van de wedstrijd werd gesticht door Oranje. In de vijfde speelminuut bezorgde Memphis Depay na een korte corner een voorzet op maat bij Koopmeiners, die een ferme kopbal in huis had maar Neuer redding zag brengen. De Duitsers kregen een serieuze mogelijkheid in de twaalfde minuut. Een hoge steekbal van Thomas Müller werd met de borst meegenomen door Leroy Sané. Laatstgenoemde kwam net te ver aan de buitenkant van het vijfmetergebied uit om, bovendien onder druk van Matthijs de Ligt, een schot tussen de palen te produceren.

De volgende schietkans was eveneens voor Duitsland. Havertz werd bediend op de rand van het zestienmetergebied en produceerde een venijnig schot, maar doelman Mark Flekken stond op de juiste positie om de inzet te keren. In de tegenaanval kwam Oranje dicht bij een treffer; Malacia kwam echter een meter tekort om een iets te scherpe voorzet van Malen binnen te tikken. In de 21ste minuut kwam Oranje erg goed weg. Raum kreeg alle ruimte om vanuit de zestien de bal op het hoofd te leggen van Werner, wiens kopbal op de lat belandde.

35' Dat was een grote kans voor Nederland: Depay stuurt Malen weg met een mooie pass, die stormt op het Duitse doel af maar schiet, gehinderd door Rüdiger, naast.#neddui pic.twitter.com/0ATyG5qRZW — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

Halverwege de eerste helft was het Malen die namens Nederland het volgende speldenprikje uitdeelde. De aanvaller van Borussia Dortmund zag zijn van richting veranderde poging echter naast gaan. De corner die volgde leverde geen gevaar op. Tien minuten later kreeg Malen opnieuw een schietkans, maar wederom slaagde hij er niet in om een schot op doel te produceren. De grootste mogelijkheid van het eerste bedrijf voor Oranje werd gecreëerd door Depay, die aanvalspartner Malen oog in oog met Neuer zette. De rechterspits werd echter dusdanig gehinderd door Rüdiger dat een schot in het zijnet voor hem het maximaal haalbare was. Van een strafschop was volgens arbiter Craig Pawson overigens geen sprake.

Het zag ernaar uit dat de buurlanden met een doelpuntloze tussenstand gingen rusten, maar het was Duitsland dat met een voorsprong aan de tweede helft zou beginnen. Een voorzet van Musiala niet goed genoeg verwerkt door Malacia, waardoor Müller de bal op de rand van de zestien voor zijn voeten kreeg en met een diagonale pegel de linkerbovenhoek vond: 0-1. Van Gaal was duidelijk niet tevreden over het spel van de vrij onzichtbare Koopmeiners, die voor de start van het tweede bedrijf plaats moest maken voor Georginio Wijnaldum. Direct na aftrap werd de Nederlandse verdediging zoekgespeeld. Sané bezorgde Raum aan de linkerkant van het strafschopgebied een vrije schietkans. Het schot dat volgde ging echter, tot woede van de eveneens vrijstaande Werner, over het doel van Flekken.

45' Daar is de openingstreffer van de avond. En die komt op naam van Müller. Met een gelukje komt de bal voor zijn voeten en schiet hij snoeihard binnen. Het is 0-1.#neddui pic.twitter.com/1U1ksanGOn — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

In het eerste kwartier na de hervatting slaagde Oranje er nauwelijks in om voor gevaar te zorgen. Onder meer Steven Berghuis wist niet zijn niveau van het duel met Denemarken te halen, waardoor Van Gaal hem al voor het verstrijken van het eerste uur verving door Bergwijn. Het bleek een uitstekende wissel, want in de 67ste minuut zorgde de aanvaller van Tottenham Hotspur voor de gelijkmaker. Een lange bal van Frenkie de Jong belandde op de achterlijn bij Denzel Dumfries, die de bal voor het Duitse doel kopte. Depay liet de bal lopen, waardoor Bergwijn kiezelhard kon binnenschieten: 1-1. Enkele minuten later dacht Oranje een strafschop te krijgen naar een ogenschijnlijke overtreding van Kehrer op Depay. Hoewel Pawson in eerste instantie een penalty toekende, draaide hij zijn beslissing op advies van de dienstdoende VAR terug.

68' Kiezelhard! Het is de week van Bergwijn. Twee keer scoren tegen Denemarken. En nu ook tegen Duitsland. Het staat gelijk: 1-1.#neddui pic.twitter.com/cdvsBfI45S — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

Een kwartier voor tijd kreeg Depay een uitgelezen kans om Nederland de voorsprong te bezorgen. Na een harde en lage voorzet van invaller Davy Klaassen verzuimde hij echter om vanaf de rand van het vijfmetergebied af te ronden. Even later kwam de tandem Depay-Klaassen wederom dicht bij de 2-1. Ditmaal bezorgde Depay de voorzet, die nét te scherp was voor de middenvelder van Ajax om het gewenste vervolg te geven. In de herkansing smoorde een voorzet van Matthijs de Ligt in de kiem. Oranje bleef in het restant van de wedstrijd nadrukkelijk zoeken naar de overwinning, maar uiteindelijk hielden de Duitsers stand.