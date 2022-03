Afrika Cup-déjà vu: Mané ontneemt Salah met winnende strafschop WK

Dinsdag, 29 maart 2022 om 21:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:07

De eerste twee WK-deelnemers uit de CAF-zone zijn bekend. Hoewel Nigeria vrijwel het gehele duel de betere partij was, hield tegenstander Ghana het land na negentig minuten op een 1-1 gelijkspel. Daarmee hadden de Ghanezen genoeg voor een WK-ticket: met het 0-0 gelijkspel in Ghana afgelopen vrijdag gaf het ene uitdoelpunt de doorslag. Senegal en Egypte, die om hetzelfde tijdstip begonnen, waren gedwongen tot verlenging door de 1-0 zege van eerstgenoemde. Ook in de extra dertig minuten werd niet gescoord; na strafschoppen trok Senegal aan het langste eind. Sadio Mané maakte net als op de Afrika Cup de beslissende.

Nigeria - Ghana 1-1

Het eerste duel van het tweeluik was in 0-0 geëindigd, dus was er nog alles om voor te spelen in Abuja. Thomas Partey deelde na tien minuten spelen de eerste klap uit. De middenvelder van Arsenal vuurde vanaf een meter of twintig hard en laag op Francis Uzoho af, die de bal knullig door zijn vingers liet glippen: 0-1. Daardoor móest Nigeria minimaal twee keer scoren, vanwege het feit dat uitgoals van belang waren. William Troost-Ekong hielp zijn land in dat kader halverwege het eerste bedrijf op weg. De ex-Eredivisie-speler mocht aanleggen voor een strafschop na een charge op Ademola Lookman, en liet Joe Wollacott met een snoeihard schot kansloos: 1-1.

Thomas Partey having a party ?? Tussenstand is 1-1 ?? ?? ESPN 3 #?? #NIGGHA pic.twitter.com/yWb2bhTKE3 — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2022

Even later dachten de Super Eagles zelfs op voorsprong te komen, maar de goal van spits Victor Osimhen werd afgekeurd vanwege buitenspel. Nigeria moest, en creëerde eenrichtingsverkeer richting het doel van Wollacott. Vooral Osimhen ondernam verwoede pogingen tot de bevrijdende treffer, en hij kwam zeven minuten voor tijd heel dichtbij: met een acrobatische volley miste hij het vijandige doel op een haar na. Tot een 2-1 zou het echter niet meer komen, waardoor Ghana (waar Ajacied Mohammed Kudus in de basis begon) zich mag opmaken voor het WK.

Senegal - Egypte 1-0 (3-1 n.s.)

In het derde treffen in minder dan twee maanden tijd zat Senegal al vroeg op rozen. Nog geen drie minuten waren de ploegen onderweg toen een Egyptische verdediger een vrije trap van Idrissa Gueye in de voeten van Boulaye Dia kopte. De aanvaller van Villarreal handelde snel en tikte met links binnen: 1-0. Egypte kon maar moeilijk in de wedstrijd komen en kreeg bovendien te maken met wangedrag van het thuispubliek. Sluitpost Mohamed El Shanawy werd bekogeld met een waterflesje, terwijl passerende spelers en coaches met laserlampjes in hun ogen werden geschenen. Tot overmaat van ramp moest bondscoach Carlos Queiros ook nog vóór het rustsignaal twee keer wisselen, vanwege blessures van Omar Gaber en Ramy Rabia.

Zeven minuten in de tweede helft kreeg Egypte dan de eerste grote kans. Ahmed Fattoh kon alleen af op Édouard Mendy, maar de sluitpost van Senegal hield zijn doel schoon. De verder onzichtbare Mohamed Salah wist pas twintig minuten voor tijd pas voor het eerst zijn stempel te drukken, toen de captain een bal richting het hoofd van invaller Zizo krulde. De aanvaller kopte echter net naast het doel van Mendy. Het duel kon in de slotfase beide kanten op vallen, maar Ismaïla Sarr kreeg de grootste mogelijkheid. Mané stuurde de vleugelspeler van Watford weg, die oog in oog met El Shanawy wild naast schoot. Daardoor waren de landen aangewezen op een verlenging.

Er deed zich daardoor een heus ‘Afrika Cup-déja vu’ voor: in de finale van het toernooi begin februari stonden Senegal en Egypte ook al tegenover elkaar, en moesten ze óók verlengen. Destijds trok Senegal met 4-2 aan het langste eind. Ditmaal werd er bij de vijfde strafschop pas voor het eerst gescoord. Daarna miste Egypte bij een 2-1 stand een strafschop, waarop Mané net als op de Afrika Cup de winnende binnenschoot. Salah miste eerder die van hem al.